Sassuolo-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SASSUOLO-GENOA: CANALE TV E STREAMING

Partita: Sassuolo-Genoa

Sassuolo-Genoa Data: 6 gennaio 2022

6 gennaio 2022 Orario: 16.30

16.30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202, 240 e 249 satellite, 473 digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 satellite), Sky Sport (canale 252 satellite)

DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202, 240 e 249 satellite, 473 digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 satellite), Sky Sport (canale 252 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Sassuolo di Dionisi contro il Genoa di Shevchenko: al Mapei Stadium il 2022 di neroverdi e rossoblù inizia con una sfida incrociata tra squadre che vengono da un finale di 2021 profondamente diverso e situazioni di classifica ben distanti.

Se il Sassuolo vive con serenità a metà classifica con 24 punti e una sola sconfitta nelle ultime sette giornate (nella scorsa, contro il Bologna), il Genoa ha solo 11 punti e ha vinto una sola partita. 2 punti in 7 gare il bilancio dal cambio di guida tecnica.

Le ultime quattro sfide tra le due squadre sono finite con tre vittorie neroverdi ed un pareggio per 2-2, quest'ultima è la gara d'andata dello scorso ottobre, terminata 2-2 con rete nel finale di Vasquez.

Qui tutte le informazioni sulla sfida tra Sassuolo e Genoa: dalla formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-GENOA

Sassuolo-Genoa si giocherà il 6 gennaio 2022 alle ore 16.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La gara è valida per la 20a giornata di Serie A.

DOVE VEDERE SASSUOLO-GENOA IN TV

Sassuolo-Genoa sarà una delle tre partite trasmesse sia da DAZN che da Sky.

Per seguirla su DAZN, sarà sufficiente essere dotati di una smart tv con l’apposita app, oppure collegando dispositivi quali TIMVISION Box, Amazon Fire Stick o Google Chromecast o una console PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X).

Su Sky i canali saranno invece Sky Sport Calcio (canale 202, 240 e 249 satellite, 473 digitale terrestre), Sky Sport 4k (canale 213 satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite).

SASSUOLO-GENOA IN DIRETTA STREAMING

Per tutti gli abbonati a DAZN, Sassuolo-Genoa sarà disponibile in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'app su iOS ed Android, oppure ttraverso pc e notebook semplicemente collegandosi al sito. Il match è anche visibile su Sky Go per gli abbonati Sky, mentre una terza opzione è rappresentata da NOW, il servizio on demand di Sky, attraverso l’acquisto di specifici pacchetti.

TELECRONISTI SASSUOLO-GENOA

La sfida tra Sassuolo e Genoa sarà raccontata sulle reti DAZN da Federico Zanon, con il commento tecnico di Sergio Floccari.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Sassuolo-Genoa anche attraverso la nostra diretta testuale, disponibile sul sito di GOAL. Già dalle ore che precedono il match forniremo aggiornamenti costanti, fino a poi raccontarvi minuto per minuto la sfida del Mapei Stadium.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-GENOA

Ancora senza Djuricic, Dionisi deve anche fare a meno di Traoré causa Coppa d'Africa. Harroui spinge per un posto a centrocampo.

Con Sheva messo ko dal Covid, sarà Tassotti a guidare la squadra. Classico 3-5-2 con Destro in avanti con Pandev. Ghiglione e Cambiaso presidieranno le corsie.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Harroui; Berardi, Scamacca, Raspadori.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Bani, Vazquez; Ghiglione, Hernani, Badelj, Portanova, Cambiaso; Pandev, Destro.