Sassuolo-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Sassuolo ospita il Frosinone nella 35ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto De Zerbi ospita il di Marco Baroni nella 35ª giornata di . Gli emiliani hanno conquistato la salvezza matematica e puntano ora al 10° posto, che attualmente occupano con 41 punti, frutto di 9 successi, 14 pareggi e 11 sconfitte, i ciociari sono penultimi con 23 punti e un cammino di 5 vittorie, 8 pareggi e 21 sconfitte, e devono evitare il k.o. per non essere anzitempo retrocessi in Serie B.

Segui live e in esclusiva Sassuolo-Frosinone su DAZN

Domenico Berardi e Khouma Babacar sono i migliori marcatori fra i neroverdi con 7 goal realizzati a testa, mentre Camillo Ciano, totalizzando 7 reti n 29 presenze è il giocatore più prolifico dei giallazzurri. Il Sassuolo è reduce da 2 pareggi consecutivi e una vittoria, il Frosinone invece ha collezionato 3 sconfitte consecutive nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA SASSUOLO-FROSINONE

Sassuolo-Frosinone si giocherà il pomeriggio di domenica 5 maggio 2019 al Mapei Stadium di Sassuolo. Fra le due formazioni sarà il 4° confronto nel campionato di Serie A.

DOVE VEDERE SASSUOLO-FROSINONE IN TV E STREAMING

La partita Sassuolo-Frosinone sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN . Gli abbonati potranno seguirla su diversi dispositivi : ad esempio sui loro personal computer, sui tablet e sugli smartphone, oppure sulle smart compatibili con la app, o sul proprio televisore di casa colelgandolo a un decoder Sky Q, ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 o attraverso dispositivi come Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Dopo il fischio finale l'evento sarà reso disponibile on demand, e i tifosi e gli appassionati 'su richiesta' potranno vedere il match integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Dario Marcolin.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-FROSINONE

Out per squalifica Peluso, in infermeria Magnani: De Zerbi potrebbe tornare al 4-3-3 con Lirola e Rogerio terzini e Demiral e Gian Marco Ferrari centrali. In mediana rientra dal turno di stop Locatelli, con Magnanelli e Sensi a completare il reparto: in panchina potrebbero finire Duncan e Bourabia. Davanti dovrebbe esserci Babacar al centro del tridente con Berardi e Boga, l'alternativa è Djuricic.

Baroni dovrebbe giocarsi le ultime possibilità di salvezza riproponendo a centrocampo Paganini e Chibsah al posto di Ghiglione e Gori, quest'ultimo non al meglio. Problemi anche per Maiello e Pinamonti, in campo dal 1' Sammarco e Ciofani.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Sensi; Berardi, Babacar, Boga.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Chibsah, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano, Ciofani.