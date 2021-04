Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Raspadori titolare

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina: ancora titolare Raspadori, Berardi in panchina. Pulgar c'è, fuori Amrabat.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

De Zerbi recupera Berardi, Defrel e Locatelli che però partono dalla panchina, non Caputo: davanti ancora spazio a Raspadori, supportato da Traorè, Djuricic e Boga sulla trequarti. Obiang e Maxime Lopez formano la coppia mediana col compito di schermare la difesa: Müldür confermato a destra, Rogerio sull'out opposto; Chiriches la spunta su Marlon per giocare accanto a Ferrari al centro. Consigli in porta.

Iachini ritrova Ribery dopo il turno di squalifica: l'ex Bayern gioca in tandem con l'intoccabile Vlahovic. Esclusione per Amrabat: fiducia a Pulgar, in mezzo agli interni Castrovilli e Bonaventura. Venuti e Biraghi a tutta fascia. Dietro non c'è Martinez Quarta: Milenkovic, Pezzella e Caceres a protezione della porta di Dragowski.