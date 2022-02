Sassuolo-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SASSUOLO-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Sassuolo-Fiorentina

• Data: 26 febbraio 2022

• Orario: 20.45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 473 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

L'anticipo serale del sabato della 27ª giornata di Serie A vede la Fiorentina di Vincenzo Italiano far visita al Sassuolo di Federico Dionisi. I toscani sono attualmente al 7°posto in classifica con 42 punti, frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte, mentre gli emiliani occupano l'11ª posizione a quota 33, con un cammino di 8 successi, 9 pareggi e 9 k.o.

Le due squadre si sono affrontate 8 volte in Serie A in casa degli emiliani, con un bilancio favorevole ai toscani di 3 successi, 3 pareggi e 2 affermazioni dei neroverdi. Questi ultimi non ottengono una vittoria in casa da 4 gare (2 pareggi e 2 sconfitte). La Fiorentina è invece l'unica squadra di Serie A a non aver mai segnato nei minuti di recupero della ripresa. I viola (57,3%) e i neroverdi (55,9%) sono due delle squadre del campionato con il possesso palla medio più alto. Il Sassuolo è reduce da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle precedenti 4 giornate, la Fiorentina invece ha riportato un pareggio e 3 vittorie consecutive. Domenico Berardi e Gianluca Scamacca sono i due bomber del Sassuolo con 10 goal realizzati a testa: l'esterno offensivo calabrese, che guida anche la classifica degli assist (9) ha inoltre nella Fiorentina la sua seconda vittima preferita in Serie A, con 8 reti segnate in carriera. Fra i viola, venduto Vlahovic alla Juventus, spiccano invece i 4 centri stagionali di Cristiano Biraghi. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-FIORENTINA

Sassuolo-Fiorentina si disputerà la sera di sabato 26 febbraio 2022 nel palcoscenico del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 18ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE SASSUOLO-FIORENTINA IN TV

L'anticipo serale Sassuolo-Fiorentina sarà trasmesso in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita Sassuolo-Fiorentina sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Sassuolo-Fiorentina su DAZN sarà curata da Ricky Buscaglia, che sarà affiancato da Emanuele Giaccherini al commento tecnico. Il telecronista di Sassuolo-Fiorentina su Sky sarà invece Riccardo Gentile, con Luca Marchegiani come seconda voce.

SASSUOLO-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Mediante DAZN e Sky Go sarà possibile vedere Sassuolo-Fiorentina in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali tablet, smartphone, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale delle rispettive piattaforme.

I clienti DAZN, inoltre, al termine della partita potranno vedere gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

Un ulteriore possibilità è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle partite di Serie A trasmesse dalla tv satellitare agli utenti che acquistano il pacchetto Sport.

IN DIRETTA SU GOAL

Con GOAL potrete seguire l'anticipo serale del sabato, Sassuolo-Fiorentina, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete infatti gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-FIORENTINA

Dionisi proporrà sul piano tattico il consueto 4-3-3. Davanti conferma per l'esplosivo tridente formato dal centravanti Scamacca e da Berardi e Raspadori esterni offensivi. A centrocampo Maxime López sarà il regista, con Frattesi e Hamed Junior Traoré mezzali. In difesa, a sinistra, è vivo il ballottaggio fra Kyriakopoulos e Rogerio, mentre a destra agirà Müldur e in mezzo la coppia centrale sarà formata da Chiriches e Gian Marco Ferrari. In porta giocherà Consigli. Ai box per infortunio Djuric, Obiang e Toljan.

Italiano risponderà con un assetto tattico speculare. In porta Terracciano è in vantaggio sul polacco Dragowski, con Odriozola e Biraghi terzini e Martínez Quarta e Igor centrali difensivi. A centrocampo Torreira sarà il regista, e sarà affiancato da Bonaventura nel ruolo di mezzala destra e da uno fra Castrovilli (al momento in vantaggio), Duncan e Maleh come mezzala sinistra. In attacco Sottil parte favorito su Saponara e Ikoné per affiancare Nico González e il centravanti Piatek.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Müldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. López, H. Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martínez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; N. González, Piatek, Sottil.