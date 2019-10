Sassuolo-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Sassuolo sfida la Fiorentina nella 10ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto De Zerbi affronta la di Vincenzo Montella nella 10ª giornata infrasettimanale di . Gli emiliani sono quindicesimi in classifica a quota 9 punti con 3 vittorie e 5 sconfitte, i toscani si trovano al 9° posto con il a quota 12, con un cammino di 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Nei 6 precedenti in Serie A fra le due squadre prevalgono i pareggi, 3, a fronte di 2 vittorie dei viola e di un unico successo dei padroni di casa emiliani. Il ghanese Kevin-Prince Boateng è il grande ex dell'incontro, avendo disputato la prima parte della stagione 2018/2019 con la maglia neroverde, con cui ha collezionato 13 presenze e 4 goal.

La Fiorentina è la seconda squadra dopo il contro cui l'attaccante neroverde Domenico Berardi ha preso parte alla realizzazione di più goal, 8 (6 reti e 2 assist). Gli emiliani hanno collezionato 3 sconfitte e una vittoria nell'ultimo turno con il nelle ultime 4 gare giocate, i viola hanno ottenuto invece 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta di misura con la nelle ultime 4 giornate.

Domenico Berardi con 6 reti è il miglior marcatore del Sassuolo, mentre il cileno Erick Pulgar, con 3 goal tutti su calcio di rigore, è il giocatore più prolifico della squadra di Montella. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SASSUOLO-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Fiorentina

Sassuolo-Fiorentina Data: 30 ottobre 2019

30 ottobre 2019 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SASSUOLO-FIORENTINA

Sassuolo-Fiorentina si disputerà la sera di mercoledì 30 ottobre 2019 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Maurizio Mariani di Aprilia, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 13° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva la sfida Sassuolo-Fiorentina, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 255 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Dario Massara, che sarà supportato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Sassuolo-Fiorentina in diretta mediante Sky Go. La partita sarà dunque visibile sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, sia su pc e notebook. Nel primo caso basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l'applicazione disponibile per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

De Zerbi ritroverà Caputo al centro del tridente d'attacco e potrebbe preferire Djuricic a Defrel e Boga come esterno alto a sinistra, mentre Berardi sarà l'esterno offensivo di destra. A centrocampo Obiang agirà da playmaker, con Traoré e Duncan mezzali ai suoi lati. A disposizione ci sarà anche l'esperto Magnanelli, cui è stata tolta la squalifica grazie alla vittoria del ricorso presentato dal club emiliano. Dietro invece si va verso la conferma di Romagna al centro accanto a Marlon, con Toljan a destra e Peluso terzino sinistro. Lunga la lista degli indisponibili: non ci saranno per problemi fisici il portiere di riserva Pegolo, i difensori Gian Marco Ferrari e Chiriches, l'esterno destro Rogerio e i centrocampisti Bourabia e Mazzitelli.

Possibile cambio di modulo per Montella, vista l'assenza per squalifica di Ribery in attacco. L'Aeroplanino potrebbe far ritorno al 4-3-3, con Sottil e Chiesa ai lati del tridente d'attacco e Boateng ad agire da falso nove. In difesa Milenkovic potrebbe essere accentrato accanto a German Pezzella, visto l'infortunio occorso a Caceres, mentre a destra, k.o. Lirola, dovrebbe esserci spazio per Venuti e nel ruolo di terzino sinistro sarà abbassato Dalbert. A centrocampo ballottaggio Pulgar-Badelj per il ruolo di playmaker. L'alternativa è la conferma del 3-5-2 con Boateng in coppia con Chiesa in attacco e l'inserimento di Badelj in regia e di Ceccherini nella linea a tre di difesa.

SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; H. Traorè, Obiang, Duncan; Berardi, Caputo, Djuricic.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Ger. Pezzella, Dalbert; Benassi, Pulgar, Castrovilli; Sottil, Boateng, Chiesa.