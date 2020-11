Il Sassuolo sorride: Djuricic, Haraslin e Ricci guariti dal Covid-19

Roberto De Zerbi recupera tre elementi della rosa: Djuricic, Haraslin e Ricci sono risultati negativi e quindi a disposizione del tecnico.

Si svuota completamente l'infermeria da Covid-19 in casa : i tamponi effettuati da Filip Djuricic, Lukas Haraslin e Federico Ricci hanno dato tutti esito negativo.

I tre giocatori si trovavano in isolamento dal 3 novembre e da allora non hanno potuto allenarsi con la squadra: per loro solo tanto lavoro da casa in vista del rientro in gruppo, effettivamente avvenuto.

Una buona notizia per Roberto De Zerbi, che li avrà a disposizione per la delicata trasferta veneta al 'Bentegodi' contro il : dovrebbero far parte dei convocati, anche se è difficile che possano essere impiegati dal primo minuto.

Grande attesa vi era soprattutto per il ritorno di Djuricic, grande protagonista di questa prima parte di stagione con tre goal e un assist messi a referto nelle prime cinque gare di campionato, prima che la positività al Covid-19 lo rendesse indisponibile.

Un recupero di lusso per i neroverdi, tornati a respirare l'aria d'alta classifica con il secondo posto solitario a soli due punti di distacco dal capolista.