De Zerbi tuona: "Che fastidio le accuse di falsare il campionato"

L'allenatore del Sassuolo, dopo il match contro la Roma, si toglie più di un sassolino dalla scarpa dopo l'esclusione di 4 giocatori per Covid.

Roberto De Zerbi non ci sta. L'allenatore del Sassuolo non vuole passare per quello che "falsa il campionato" e a Sky Sport non le manda a dire dopo il match pareggiato in rimonta contro la Roma (2-2).

Sulla scelta di escludere Berardi, Caputo, Locatelli e Ferrari, reduci dalla Nazionale, De Zerbi è netto:

"È partita da me assieme alla societá e allo staff medico. Secondo me è giusto perché noi giá in passato abbiamo escluso giocatori perché avevano avuto contatti con dei positivi e per correttezza era giusto anche escludere Locatelli e Ferrari oggi. È anche giusto peró che tutti facciano la propria parte perché se le Asl di Milano e Torino per 4-5 positivi bloccano una partita mi dovete spiegare perché la scelta nostra sia discussa".

Poi l'affondo:

"Una volta che qualcuno prende una decisione forte e va contro i propri interessi viene visto come quelli che ottavi o noni non cambia niente, non mi piace, abbiamo ancora l’ambizione di arrivare settimi non vogliamo passare 10 partite in costume con le infradito e quindi mi ha dato fastidio passare per quelli che avrebbero falsato il campionato".

Sulla gara, poi, De Zerbi è soddisfatto:

"La partita è stata giocata benissimo da noi, dà fastidio per le scelte che abbiamo fatto questi giorni di venir accusati di dare poca regolarità al campionato perchè dal mio punto di vista invece ci siamo comportati bene secondo la propria coscienza. Ci tenevo molto alla partita di oggi".

Il pari è merito di Giacomo Raspadori, classe 2000, alla prima da capitano con i neroverdi:

"Io avevo giá in testa di dargli la fascia perché è cresciuto qua e perché nel mio telefonino ho una sua foto con la fascia quando era esordiente ed è una bella immagine per lui che i sogni si possono realizzare nel calcio. Ho parlato con Consigli e Magnanelli poi chiedendogli un parere e loro erano d’accordo con la mia scelta e quindi non ho avuto più dubbi".

Su un possibile futuro da campione, De Zerbi è cauto: