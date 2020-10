Sassuolo-Crotone, le formazioni ufficiali: Defrel titolare

Nel Sassuolo ci sono Toljan e Chiriches, spazio da titolare anche per Bourabia. Nel Crotone ci sono Reca e Vulic dal 1'.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Toljan; Bourabia, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Molina, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy

Dopo la vittoria in trasferta della a casa , tocca a e scendere in campo per la terza giornata di , l'ultima prima della sosta delle Nazionali. I neroverdi cercano la momentanea testa della classifica, i calabresi i primi punti del campionato.

Nel Sassuolo c'è Caputo come prima punta, supportato da Defrel, Djuricic e Berardi. A centrocampo spazio per Locatelli e Bourabia, mentre Toljan e Muldur sono i terzini titolari. In porta giocherà Consigli, difeso al centro da Ferrari e Chiriches.

Nel Crotone ci sono Simy e Messias in attacco, mentre Cigarini, Molina e Vulic sono gli interni. Sulle fasce giocano Reca e Pedro Pereira: in difesa Marrone, Magallan e Golemic a difendere Cordaz, titolarissimo tra i pali del 3-5-2 di Stroppa.