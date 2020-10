Sassuolo-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo ospita il Crotone nell'anticipo della 3ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 3 ottobre 2020

3 ottobre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi sfida in casa il Crotone di Giovanni Stroppa nell'anticipo della 3ª giornata di . Gli emiliani sono al momento settimini in classifica con 4 punti e un cammino di un pareggio e una vittoria nelle prime due partite, mentre i calabresi sono in fondo alla graduatoria a quota 0 punti, avendo riportato 2 sconfitte di fila.

Nei 2 precedenti disputati fra le due squadre nel massimo campionato in casa dei neroverdi, il bilancio registra altrettante vittorie del Sassuolo, con i pitagorici che non sono mai riusciti, finora, a strappare punti agli emiliani.

La squadra neroverde è andata fino a questo momento in goal con 5 giocatori diversi, mentre i rossoblù hanno trovato con il francese Riviere, attualmente ai box per infortunio, quella che è la loro unica rete realizzata.

Nell'ultimo turno il Sassuolo ha travolto 4-1 lo Spezia in trasferta, mentre il Crotone ha perso 2-0 in casa con il Milan. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-CROTONE

Sassuolo-Crotone si giocherà il pomeriggio di sabato 3 ottobre 2020 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 5ª in Serie A fra le due formazioni, è previsto alle ore 15.00.

L'anticipo Sassuolo-Crotone sarà trasmesso in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Geri De Rosa, che avrà al suo fianco Giancarlo Marocchi al commento tecnico.

La sfida del Mapei Stadium, Sassuolo-Crotone, potrà essere vista dagli abbonati Sky anche in diretta attraverso Sky Go: la gara sarà visibile sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso basterà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è la possibilità di seguire Sassuolo-Crotone in streaming mediante Now Tv, il servizio live e on demand di Sky, che permette a chi acquista uno dei pacchetti offerti, di vedere diversi eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare, fra cui anche le gare della Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno inoltre seguire Sassuolo-Crotone in diretta testuale sul sito. Collegandosi con il portale, troveranno gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita, dal calcio d'inizio fino al fischio finale.

De Zerbi schiererà i neroverdi con il 4-2-3-1. Davanti, alle spalle di Caputo, sulla trequarti va verso la conferma Defrel, dopo la buona prova fornita contro lo . Il francese potrebbe affiancare Berardi e Djuricic, con Haraslin pronto eventualmente a subentrare a gara in corso. In mediana è sicuro del posto Locatelli, mentre si rinnova il ballottaggio fra Obiang e Bourabia. In porta giocherà Consigli, davanti a lui difesa a quattro con Chiriches e Gian Marco Ferrari centrali, e Toljan (in vantaggio su Müldur) e Kyriakopoulos esterni bassi difensivi. In dubbio Raspadori e Magnanelli.

Stroppa manderà in campo i pitagorici con l'abituale 3-5-2. Visto l'infortunio di Riviere, Messias potrebbe essere avanzato in attacco accanto a Simy: il rumeno Dragus è l'alternativa, come avvenuto contro il . Nel primo caso il posto a centrocampo da mezzala destra sarebbe preso da Vulic, con Cigarini in regia e Zanellato mezzala sinistra. Rispoli e Reca, in ballottaggio con Molina, dovrebbero invece presidiare le due fasce. Davanti a capitan Cordaz, Marrone guiderà la difesa a tre con Magallán e Golemic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Messias, Cigarini, Zanellato, Reca; Dragus, Simy