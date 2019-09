Sassuolo, Caputo segna ma esagera nell'esultanza: salta sui tabelloni e cade

Francesco Caputo protagonista con una doppietta in Sassuolo-SPAL, dopo il secondo goal l'attaccante 'vola' sopra i tabelloni e cade di schiena.

Il solito Francesco Caputo si rende protagonista anche con la maglia del : l'attaccante italiano sta decidendo il match contro la con una bella doppietta, ma l'esultanza dopo la seconda rete ha già fatto il giro del web.

Uno splendido sinistro all'incrocio fa impazzire il pubblico di casa e Caputo non riesce a trattenere il grande entusiasmo: salta con troppa foga sopra i tabelloni pubblicitari e scivola rovinando a terra con la schiena.

Un volo che effettivamente poteva provocargli qualche problema in più, ma Caputo si è fortunatamente rialzato immediatamente per continuare a festeggiare con i tifosi presenti in tribuna. Un cecchino sotto porta, meno preciso nell'esultanza: l'attaccante classe '87 diverte dentro e fuori dal campo.