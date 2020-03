Sassuolo, Caputo punta i 20 goal: "Se ci riesco chiamo Del Piero..."

Ancora una stagione da protagonista in , dove Francesco Caputo sta dimostrando di poter dire la sua in termini di goal e prestazioni. Prima con la maglia dell' , ora con quella del : l'attaccante si è imposto il traguardo dei 20 goal nell'attuale stagione.

Nel corso di un'intervista rilasciata a 'AM Motori', il centravanti neroverde ha svelato la promessa fatta e tutta la sua ammirazione nei confronti di Alessandro Del Piero:

"Se ci riesco contatto magari contatto Del Piero per chiedergli qual è il segreto per vivere con equilibrio una carriera ad alti livelli così lunghi. Da piccolo non avevo un vero e proprio idolo ma l’ho sempre apprezzato tantissimo sia come calciatore sia per la mentalità, la professionalità e l’attaccamento che ha sempre dimostrato al suo club. Non sono riuscito ancora a conoscerlo, ma spero di farlo".