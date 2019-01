Sassuolo-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Sassuolo ospita il Cagliari nell'anticipo della 21ª giornata di Serie A : tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi ospita il Cagliari di Rolando Maran nel primo anticipo della 21ª giornata di Serie A. Gli emiliani sono dodicesimi a 26 punti con 6 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, i sardi occupano il 13° posto a quota 21 con un cammino di 4 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte.

Fra i neroverdi il miglior marcatore è l'attaccante Kouma Babacar con 5 goal in 17 presenze, mentre il bomber Leonardo Pavoletti è il giocatore più prolifico dei rossoblù con 7 reti in 15 partite. Il Sassuolo è reduce da 2 sconfitte consecutive e un pareggio contro l'Inter, il Cagliari ha collezionato invece una vittoria, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA SASSUOLO-CAGLIARI

Sassuolo-Cagliari si giocherà sabato 26 gennaio 2019 alle ore 15 al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Sarà il 10° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE SASSUOLO-CAGLIARI IN TV E STREAMING

La partita Sassuolo-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-CAGLIARI

De Zerbi dovrà fare i conti con diversi infortunati: saranno out Duncan, Odgaard e Sernicola, e appare complicato anche il recupero di Di Francesco e Marlon. Out pure Sensi, squalificato e infortunato, per una formazione tutta da ridisegnare. In dubbio anche la presenza di Kevin-Prince Boateng, seguito sul calciomercato dal Barcellona, e di Alessandro Matri, che potrebbe lasciare gli emiliani. Magnani e G. Ferrari saranno confermati al cenro della difesa, mentre a centrocampo ci sarà spazio per Magnanelli. Nel tridente offensivo dovrebbero agire Berardi, Babacar e Djuricic.

Qualche problema anche per Maran: oltre a Castro, saranno ancora indisponibili infatti con ogni probabilità Klavan, Sau e Cerri. In difesa rientrerà Ceppitelli dopo la squalifica, al suo fianco dovrebbe giocare Pisacane. Dubbi a centrocampo: in regia Cigarini e Bradaric si contendono una maglia, con Ionita e Faragò in ballottaggio per il ruolo di mezzala destra e Barella mezzala sinistra. Sulla trequarti sarà confermato Birsa, con João Pedro e Pavoletti di punta.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Babacar, Berardi.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Cigarini, Barella; Birsa; João Pedro, Pavoletti.