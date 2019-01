Sassuolo-Cagliari, le formazioni ufficiali: Babacar c'è, Birsa no

Sassuolo-Cagliari è il primo anticipo della ventunesima giornata di Serie A: De Zerbi punta su Babacar in attacco. Barella trequartista.

Le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-3-3) Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Djuricic.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; João Pedro, Pavoletti.

Si apre con la sfida che vedrà opposte Sassuolo e Cagliari il 21esimo turno del campionato di Serie A. Le due compagini infatti, si affrontano al Mapei Stadium nel primo dei tre anticipi in programma nel corso della giornata di sabato.

Roberto De Zerbi, schiera la compagine neroverde con il consueto 4-3-3 nel quale solo Lirola, Magnani, Peluso e Rogerio a completare il pacchetto difensivo davanti a Consigli.

A centrocampo, Magnanelli si sistema al centro di un trio che prevede Locatelli e Bourabia come interni di destra e sinistra. In attacco, Babacar è il perno di un tridente completato da Djuricic e Berardi.

Rolando Maran risponde con un 4-3-1-2 nel quale, davanti a Cragno, agisce una linea composta da Srna, Pisacane, Ceppitelli e Lykogiannis.

A centrocampo, Cigarini è il vertice basso di un rombo che prevede Faragò e Ionita in mediana e Barella avanzato di qualche metro in veste di trequartista. In attacco, tocca al duo Joao Pedro-Pavoletti. In panchina Birsa.