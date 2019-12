Sassuolo-Cagliari, le formazioni ufficiali: Turati e Nandez titolari

Nel Sassuolo ci sono Boga e Caputo in attacco, Locatelli a centrocampo. Cagliari con Rog e Cigarini in mezzo, Cacciatore in difesa.

Le formazioni ufficiali di - :

SASSUOLO (4-2-3-1) Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro

La ha pareggiato, e hanno vinto. Ora tocca al Cagliari, deciso a continuare a lottare per l'Europa in quel di Sassuolo, dove non ha mai vinto. Neroverdi forti del passato, ma desiderosi di aggrapparsi al presente per allontanarsi dalla zona calda.

De Zerbi opta per Caputo unica punta, supportato da Berardi, Boga e Djuricic. In mezzo c'è Locatelli insieme a capitan Magnanelli, mentre davanti a Turati, confermato causa infortunio di Consigli, spazio per Marlon e Romagna. I terzini saranno Toljan e Kyriakopoulos. Fuori Duncan.

Il Cagliari sceglie il 4-3-1-2, Nainggolan alle spalle di Simeone e Joao Pedro. Fuori Ionita, Nandez a centrocampo con Cigarini e Rog. Tra i pali spazio per Rafael in virtù della squalifica di Olsen, con Cacciatore, Pisacane, Klavan e Pellegrini a comporre la retroguardia.