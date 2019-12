Sassuolo-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Sassuolo ospita la rivelazione Cagliari nella 15ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto De Zerbi, reduce dal brillante pari esterno contro la , sfida in casa il rivelazione di Rolando Maran nella 15ª giornata di .

Gli emiliani, che devono ancora recuperare la sfida contro il , rinviata per la morte del patron Squinzi, sono al momento quindicesimi in classifica con 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, mentre i sardi hanno esattamente il doppio dei loro punti, trovandosi al 5° posto a quota 28 con un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e 2 k.o.

Dopo aver perso le prime 2 gare del torneo, i rossoblù hanno inanellato 12 risultati utili consecutivi: l'ultima volta che ottennero una striscia positiva più lunga in Serie A fu nel 1972, stagione che chiusero al 4° posto. Di fronte si trovano la squadra che ha subito più goal nei primi 30' di gioco, il Sassuolo, e quella che ne ha subito di meno nello stesso periodo, ovvero il Cagliari.

Il centrocampista dei sardi, Radja Nainggolan, taglierà a Reggio Emilia il traguardo delle 300 presenze in Serie A. Premiato come MVP del torneo per il mese di novembre, l'ex è il giocatore che ha preso parte attiva a più goal da inizio novembre ad oggi, 7, con 3 goal e 4 assist.

Gli emiliani sono imbattuti finora contro i sardi fra le mura amiche: nei 5 precedenti in Serie A infatti sono arrivati 3 pareggi e 2 successi neroverdi. Il Sassuolo viene da 2 pareggi, incluso quello esterno con la Juventus nell'ultimo turno, una sconfitta con la e una vittoria nel derby con il , il Cagliari invece ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate.

Entrambe le formazioni sono inoltre state impegnate in settimana in Coppa : sconfitta 2-1 ed eliminazione ad opera del per i neroverdi, vittoria 2-1 sulla e qualificazione agli ottavi per i rossoblù.

Domenico Berardi, che in carriera ha preso parte attiva a 7 goal (2 reti e 5 assist) in 8 sfide di Serie A contro il Cagliari, è il miglior marcatore del Sassuolo con 7 centri, mentre il brasiliano João Pedro con 9 reti è il bomber dei rossoblù. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-CAGLIARI

Sassuolo-Cagliari si disputerà il pomeriggio di domenica 8 dicembre 2019 nel palcoscenico del Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, è in programma per le ore 15.00. Sarà l'11° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La partita Sassuolo-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 384 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà curata da Antonio Nucera, con il supporto del commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Gli abbonati Sky potranno seguire Sassuolo-Cagliari anche in diretta mediante Sky Go: sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione disponibile per sistemi iOS e Android.

Tifosi e appassionati potranno inoltre vedere Sassuolo-Cagliari in diretta streaming su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che offre il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

De Zerbi non potrà disporre anche per la sfida con il Cagliari del portiere Consigli, ma recupera l'attaccante Berardi, che tuttavia partirà dalla panchina. In porta sarà confermato il baby Turati, mentre il modulo dei neroverdi sarà il 4-3-1-2, con Boca e Caputo di punta e Djuricic a sostegno sulla trequarti. A centrocampo l'esperto Magnanelli sarà il regista, mentre Locatelli e Duncan agiranno da mezzali. In difesa Toljan e Kyriakopoulos saranno i due esterni bassi, mentre Marlon e Romagna comporranno la coppia centrale.

Maran dal canto suo è alle prese con la grana del caso Nandez, che rischia di minare la serenità dello spogliatoio. Proprio la presenza dal 1' dell'uruguaiano, che ha riportato una contusione al piede in allenamento, non è certa: il tecnico degli isolani potrebbe dar spazio a Ionita accanto a Rog e Cigarini. In difesa Cacciatore e Luca Pellegrini agiranno da terzini, con Pisacane e Klavan a comporre la coppia centrale. In attacco conferma per Nainggolan sulla trequarti alle spalle del tandem composto da Simeone e João Pedro. Squalificato Olsen e infortunato Cragno, toccherà a Rafael difendere la porta rossoblù.

SASSUOLO (4-3-1-2): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic; Boga, Caputo

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lu. Pellegrini; Ionita, Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone, Joao Pedro