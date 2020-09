Sassuolo-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Sassuolo sfida in casa il Cagliari nella 1ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 20 settembre 2020

20 settembre 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

La 1ª giornata di mette di fronte al Mapei Stadium di Reggio Emilia due formazioni ambiziose: da un lato il Sassuolo di Roberto De Zerbi, che ha chiuso all'8° posto la passata stagione, dall'altro il Cagliari, passato sotto la guida di Eusebio Di Francesco, che nella prima parte della scorsa stagione aveva fatto divertire e sognare i suoi tifosi, chiudendo il girone di andata al 6° posto, per poi scivolare in 14ª posizione a fine anno.

Sulla carta la partita appare proibitiva per i sardi: i 6 precedenti finora giocati nella massima Serie in casa degli emiliani dicono infatti che i rossoblù non hanno mai vinto in trasferta, raccogliendo 4 pareggi e 2 sconfitte.

La gara mette di fronte anche due attaccanti protagonisti del torneo 2019/2020: nelle fila neroverdi Ciccio Caputo, bomber autore di 21 goal, in quelle isolane il brasiliano João Pedro, arrivato a 18 goal complessivi, suo miglior bottino di sempre nel massimo campionato.

Altre squadre

Sassuolo e Cagliari si sono già affrontate alla prima giornata nella stagione 2014/15: in quell'occasione finì con un pareggio per 1-1. L'attuale allenatore rossoblù Eusebio Di Francesco è il grande ex del confronto: il tecnico pescarese è infatti il tecnico con più panchine in Serie A nella storia degli emiliani, ben 147 (57 sconfitte, 50 vittorie e 40 pareggi)

Le gare di esordio portano solitamente bene all'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi: per il calabrese 7 partecipazioni al goal in altrettanti debutti stagionali nel massimo campionato (5 goal e 2 assist). In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-CAGLIARI

Sassuolo-Cagliari si giocherà la sera di domenica 20 settembre 2020 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. La partita, che sarà la 13ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 18.00.

La partita Sassuolo-Cagliari sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Antonio Nucera, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Gli utenti Sky avranno la possibilità di vedere Sassuolo-Cagliari anche in diretta mediante Sky Go. Il servizio consentirà di seguire la sfida sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi Android e iOS, sia su personal computer e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Ma chi volesse potrà anche acquistare un pacchetto dedicato su Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che offre la visione in streaming di diversi contenuti trasmessi dalla tv satellitare, fra cui le partite di Serie A.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal avranno inoltre modo di poter seguire Sassuolo-Cagliari in diretta testuale. Collegandovi con il sito, troverete tutte le ultime novità sulle due squadre e gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla partita.

De Zerbi manderà in campo il Sassuolo con il 4-2-3-1. Ciccio Caputo sarà il riferimento offensivo, mentre alle sue spalle dovrebbero giocare Berardi, Djuricic e Haraslin. Tandem Obiang-Locatelli in mediana, nonostante qualche noia fisica accusata dal centrocampista della Nazionale di Mancini. Al centro della difesa Marlon è in vantaggio su Chiriches per far coppia con Gian Marco Ferrari, mentre a destra Muldur è favorito su Toljan e a sinistra giocherà Kyriakopoulos. A difendere la porta ci sarà poi Consigli.

Di Francesco, al debutto in gara ufficiale con il Cagliari, punterà da subito sul suo credo tattico, il 3-4-3. In attacco dovrebbe essere schierato da subito il nuovo acquisto Sottil, complice anche l'assenza per infortunio di Pereiro. Con lui Simeone e João Pedro, ma attenzione all'ipotesi Pavoletti, mattatore dell'amichevole settimanale contro l'Olbia e annunciato in grande crescita. In cabina di regia, allo stesso modo, è possibile il debutto di Marin, con Nandez e Rog ai suoi lati in qualità di mezzali. I due centrali dovrebbero essere Walukiewicz e Pisacane, con quest'ultimo preferito a Klavan. A destra Faragò è in vantaggio su Zappa, mentre a sinistra ci sarà Lykogiannis. In porta il solito Cragno.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Marin, Rog; Sottil, Simeone, João Pedro.