Sassuolo-Cagliari dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SASSUOLO-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Cagliari

Sassuolo-Cagliari Data: 19 gennaio 2022

19 gennaio 2022 Orario: 17.30

17.30 Canale tv: Italia 1 (numero 506 digitale terrestre)

Italia 1 (numero 506 digitale terrestre) Streaming: Mediaset Infinity, Sportmediaset.it

Il Sassuolo di Alessio Dionisi sfida il Cagliari di Walter Mazzarri negli ottavi di finale di Coppa Italia. La vincente del confronto sfiderà poi nei quarti di finale la vincente della sfida Juventus-Sampdoria.

Le due squadre si sono affrontate in un'altra occasione in Coppa Italia: il 3 dicembre 2015, sempre al Mapei Stadium, Sassuolo e Cagliari si trovarono di fronte nel Quarto turno. Allora furono i rossoblù a imporsi 0-1 grazie alla rete decisiva di Marco Sau.

Per i neroverdi si tratta del debutto in questa edizione del torneo, mentre i sardi hanno precedentemente estromesso il Pisa (3-1 alla Unipol Domus) e il Cittadella (anche in questo caso 3-1 fra le mura amiche), due formazioni di Serie B.

Fra i rossoblù il miglior realizzatore nel torneo è il centrocampista Alessandro Deiola, autore di 2 goal fino a questo momento. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-CAGLIARI

Sassuolo-Cagliari si disputerà mercoledì 19 gennaio 2022 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 2ª fra le due squadre in Coppa Italia, è previsto per le ore 17.30.

DOVE VEDERE SASSUOLO-CAGLIARI IN TV

L'ottavo di finale di Coppa Italia, Sassuolo-Cagliari, sarà trasmesso in diretta televisiva da Mediaset, che detiene i diritti della competizione, su Italia 1.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Sassuolo-Cagliari su Italia 1 sarà curata da Simone Malagutti, con il commento tecnico di Giancarlo Camolese.

SASSUOLO-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

Tifosi e appassionati potranno seguire la sfida di Coppa Italia Sassuolo-Cagliari su Mediaset anche in diretta streaming, sia sul proprio pc o notebook, sia mediante app su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad.

La partita sarà infatti visibile gratuitamente sulla piattaforma Mediaset Infinity e collegandosi sul sito Sportmediaset.it.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà ai suoi lettori la possibilità di seguire la sfida Sassuolo-Cagliari anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete fin dal prepartita le ultime novità sulle due squadre, con le formazioni ufficiali, e dopo il fischio d'inizio gli aggiornamenti in tempo reale minuto per minuto, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-CAGLIARI

Dionisi darà spazio ad alcuni giovani e a qualche seconda linea. In porta è probabile l'impiego dell'esperto Pegolo. Davanti a lui Müldur e Kyriakopoulos dovrebbero essere riportati nel ruolo di terzini, con Ayhan e Ruan centrali difensivi. In mediana spazio ad Harroui con Maxime López. Davanti occasione dal 1' per il francese Defrel, che agirà da prima punta, supportato da Berardi, Raspadori e Asan Mata.

L'articolo prosegue qui sotto

Mazzarri ha annunciato subito dopo la gara di campionato con la Roma che farà ampio ricorso al turnover, che si tradurrà con l'impiego di diversi elementi della Primavera, viste anche le positività al Covid-19 di Bellanova, Lovato, Grassi, Oliva e Aresti. In porta ci sarà Radunovic, mentre in difesa troverà spazio il baby Obert accanto al nuovo acquisto Goldaniga, cui serve minutaggio dopo esser guarito dal Covid, e a Carboni, squalificato per la gara con la Fiorentina. Rivoluzione a centrocampo, con Ladinetti regista e i Primavera Kourfalidis e Cavuoti ai suoi lati come mezzali. Zappa e Lykogiannis si candidano invece come esterni. Davanti possibile coppia Gagliano (in vantaggio su Desogus)-Pavoletti (anche lui squalificato per la Fiorentina).

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Müldur, Ayhan, Ruan, Kyriakopoulos; Maxime López, Harroui; Berardi, Raspadori, Mata; Defrel. All. Dionisi

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Goldaniga, Carboni, Obert; Zappa, Kourfalidis, Ladinetti, Cavuoti, Lykogiannis; Gagliano, Pavoletti. All. Mazzarri