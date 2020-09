Sassuolo-Cagliari a porte aperte: mille spettatori invitati dal club neroverde

Il calcio italiano prova a tornare lentamente alla normalità. A tracciare la strada è l'Emilia-Romagna, dove arriva l'ok per far entrare di nuovo i tifosi allo stadio, cominciano con mille persone inizialmente.

Ed il attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, spiega nel dettaglio quali saranno le modalità per questa prima partita a porte semi-aperte.

"Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi legati agli ingressi per la gara Sassuolo- di domenica 20 Settembre alle ore 18, considerati i criteri prudenziali che hanno sempre ispirato le azioni della nostra società in questa difficile fase di lotta alla diffusione del Covid-19, si comunica che Il Sassuolo Calcio interpreterà la partita di domani come una “gara test” per valutare e verificare le modalità di applicazione previste nell’ordinanza sopra citata procedendo per gradi ai fini di una graduale riapertura al pubblico dell’impianto, nel rispetto della salute generale.

Per questa partita, pertanto, non saranno messi in vendita biglietti. L’accesso sarà possibile solo su invito e la società provvederà a stilare apposita lista, nel rispetto dei limiti imposti dall’ordinanza. In questa prima partita il numero di ingressi sarà contingentato ed inferiore ai 1.000 previsti, in modo da non sovraccaricare il sistema organizzativo della partita e di controllo accessi e presenza nell’impianto".