Sassuolo-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Sassuolo sfida il Brescia nel recupero della 26ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

I recuperi della 26ª giornata di si concludono nella serata di lunedì 9 marzo, con la sfida fra il di Roberto De Zerbi e il di Diego López. In attesa di capire cosa decideranno i vertici del calcio sul campionato nel Consiglio straordinario della FIGC convocato per martedì, la partita, come tutte le altre disputate domenica, si giocherà a porte chiuse per contrastare l'emergenza Coronavirus.

Gli emiliani sono tredicesimi in classifica con 29 punti, frutto di 8 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, le Rondinelle invece si trovano all'ultimo posto a quota 16, con un cammino di 5 successi, 3 pareggi e ben 18 k.o. Una gara da recuperare per i neroverdi, ben 2 per i lombardi.

La gara di andata, conclusasi con una vittoria per 2-0 degli emiliani grazie ai goal di Traoré e Caputo, è l'unico precedente fra le due formazioni nella massima serie. I neroverdi complessivamente non perdono una partita di Serie A contro una neopromossa dal novembre 2017, quando ebbero la peggio sul (0-1) nella 24ª giornata.

Il Brescia dopo il (11 gare senza i 3 punti), è la squadra con più giornate di astinenza dalla vittoria: ben 10, con un parziale di 7 sconfitte e 3 pareggi. La squadra lombarda subisce reti da 10 giornate consecutivamente, ed è quella che ha visto sfumati più punti rispetto a qualsiasi altra da situazioni di vantaggio: 27 totali, inclusi 18 negli ultimi 9 match disputati.

Al Mapei Stadium si sfideranno le due formazioni che hanno subito più reti di testa nella Serie A in corso: 9 a testa. Il Sassuolo è reduce da un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate, il Brescia invece ha rimediato 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate.

Qualora scendesse in campo contro il Brescia, Domenico Berardi festeggerebbe le 250 presenze con la maglia del Sassuolo in tutte le competizioni. Francesco Caputo è il bomber del Sassuolo con 11 goal segnati, mentre Mario Balotelli è il giocatore più prolifico del Brescia con 5 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SASSUOLO-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Brescia

Sassuolo-Brescia Data: 9 marzo 2020

9 marzo 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SASSUOLO-BRESCIA

Sassuolo-Brescia si disputerà la sera di lunedì 9 marzo 2020 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, è previsto per le ore 18.30. Sarà il 2° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Il recupero Sassuolo-Brescia sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Andrea Marinozzi, con il commento tecnico affidato a Renato Zaccarelli.

Gli abbonati Sky potranno seguire la sfida Sassuolo-Brescia anche in diretta mediante Sky Go: sarà dunque possibile seguire la gara sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

De Zerbi recupera in mediana Obiang dopo l'infortunio: il giocatore di passaporto spagnolo partirà titolare accanto Locatelli, complice anche un problema muscolare accusato da Magnanelli. Davanti Caputo agirà da centravanti, con Berardi, Djuricic e Boga che dovrebbero comporre il terzetto dei trequartisti alle sue spalle. Out Traoré, a segno all'andata, per un problema alla caviglia. In difesa, davanti al portiere Consigli, Toljan e il greco Kyriakopoulos saranno i terzini, mentre al centro Gian Marco Ferrari dovrebbe far coppia con Romagna.

Due assenze pesanti per Diego López, che non potrà disporre degli infortunati Cistana e Tonali. In difesa out per squalifica anche Mateju. Fra i pali ci sarà Joronen, mentre la linea a quattro difensiva dovrebbe vedere Sabelli e Martella esterni bassi e al centro Mangraviti (l'esperto Gastaldello è l'alternativa) in coppia con Chancellor. A centrocampo da regista dovrebbe giocare Dessena, con Bisoli e Bjarnason ai suoi lati nel ruolo di mezzali. Sulla trequarti Skrabb è in vantaggio su Zmrhal per sostenere il tandem d'attacco composto da Balotelli, che ha recuperato da una contusione in allenamento, e dal rientrante Torregrossa.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Mangraviti, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Skrabb; Balotelli, Torregrossa.