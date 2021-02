Sassuolo-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'anticipo del sabato sera della 23ª giornata vede di fronte Sassuolo e Bologna: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Bologna

Sassuolo-Bologna Data: 20 febbraio 2021

20 febbraio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , DAZN1 (numero 209 del satellite)

(numero 209 del satellite) Streaming: DAZN

Al Mapei Stadium si gioca il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna, uno scontro di metà classifica tra squadre che coltivano ambizioni europee, ma vivono momenti differenti: i neroverdi cercano di rientrare tra le prime sette, mentre i felsinei dopo 23 giornate hanno 24 punti e si guardano le spalle.

Guarda Sassuolo-Bologna in diretta streaming su DAZN

Nella gara d'andata è successo di tutto, alla fine il Sassuolo ha sbancato il Dall'Ara con un clamoroso 3-4, rimontando da 3-1. È stata la terza vittoria consecutiva della squadra di De Zerbi, che non perde contro i 'vicini' rossoblù dal 31 marzo 2019, con goal di Mattia Destro in pieno recupero.

I neroverdi si affideranno ai goal di Caputo e Berardi, migliori marcatori rispettivamente con 9 e 8 reti all'attivo. I top scorer della squadra di Mihajlovic sono Barrow a quota 5 e Soriano a 6.

In questa pagina trovate tutto ciò che serve sapere su Sassuolo-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-BOLOGNA

Sassuolo-Bologna si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato 20 febbraio 2021 alle ore 20.45. Calcio d'inizio della sfida fissato per le 20.45. La partita, valida per la 23ª giornata di Serie A, si giocherà a porte chiuse.

Sassuolo-Bologna sarà visibile in diretta tv esclusiva su DAZN. Per poter assistere al derby sarà dunque necessario scaricare l'app DAZN su smart tv, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), oppure appoggiandosi ad Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Chi ha invece aderito all'offerta Sky-DAZN potrà vedere la partita anche su DAZN1 al 209. Gli abbonati in possesso di un decoder Sky Q possono invece dotarsi dell'app.

Come per tutti i match del sabato alle 20.45, Sassuolo-Bologna sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Per seguire il match basterà collegarsi al sito da pc o notebook, oppure fare il download dell'app su smartphone e tablet, per poi selezionare il match dal palinsesto.

Potrete seguire Sassuolo-Bologna anche attraverso la nostra diretta testuale: Goal vi offrirà infatti il racconto del match minuto per minuto, a partire dalle formazioni fino al triplice fischio finale.

Possibile conferma per Djuricic sulla trequarti insieme a Berardi e a Traoré, con Caputo riferimento offensivo. A centrocampo potrebbe essere confermato Magnanelli assieme a Locatelli, mentre in difesa il rientrante Ferrari e Rogerio (favorito su Kyriakopoulos) completano il quartetto con Muldur e Marlon. Tra i pali ovviamente Consigli.

Il Bologna potrebbe riproporre Barrow da prima punta con Sansone a sinistra nei tre alle sue spalle, insieme a Skov Olsen e Soriano. Svanberg e Schouten compongono la cerniera mediana, con Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e Dijks sulle corsie. Skorupski estremo difensore.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow.