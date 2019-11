Sassuolo-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Sassuolo sfida il Bologna nell'anticipo del venerdì della 12ª giornata di Serie A: tutto sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Il derby emiliano fra il di Roberto De Zerbi e il di Sinisa Mihajlovic apre la 12ª giornata di , con le due squadre che si affronteranno nell'anticipo del venerdì. I neroverdi sono quindicesimi in classifica assieme al con 10 punti, frutto di 3 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte, i felsinei si trovano al 13° posto a quota 12, con 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte.

Nei 5 precedenti disputati in Serie A in casa del Sassuolo, i rossoblù conducono con 3 vittorie, un pareggio e un'unica affermazione dei padroni di casa. Fra le squadre dei migliori 5 campionati europei, inoltre, il Sassuolo è quella con la peggior percentuale di cross riusciti, appena il 9,4%.

I neroverdi sono tuttavia secondi nel massimo campionato per percentuale di tiri nello specchio (52%) dietro alla sola (55%), mentre i felsinei sono la squadra che ha ottenuto più punti (6) con reti segnate nell'ultimo quarto d'ora di gioco (4).

Domenico Berardi è il miglior marcatore del Sassuolo con 7 reti realizzate, Rodrigo Palacio è invece il giocatore più prolifico del Bologna con 3 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SASSUOLO-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Bologna

Sassuolo-Bologna Data: 8 novembre 2019

8 novembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO SASSUOLO-BOLOGNA

Sassuolo-Bologna si disputerà la sera di venerdì 8 novembre 2019 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, è previsto per le ore 20.45. Sarà il 6° derby emiliano fra le due formazioni nel campionato di Serie A.

L'anticipo Sassuolo-Bologna sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Gianluca Di Marzio.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire la partita Sassuolo-Bologna in diretta attraverso Sky Go. Sarà dunque possibile vederla sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

De Zerbi avrà ancora indisponibili il portiere di riserva Pegolo, i difensori Chiriches e Gian Marco Ferrari, l'esterno Rogerio e il centrocampista Mazzitelli. Nel reparto arretrato è acciaccato anche Marlon, che per questo potrebbe non essere rischiato: al suo posto accanto a Romagna giocherà Peluso, con Toljan e Kyriakopoulos terzini. A centrocampo sarà disponibile Hamed Traoré, che ha rinviato la partenza con la sua Nazionale per la Coppa d'Africa Under 23, ma l'ivoriano potrebbe sedere in panchina: accanto a Duncan, spazio a Locatelli e a Magnanelli in regia. Davanti è recuperato il bomber Caputo, che dovrebbe scalzare Defrel e completare il tridente con Berardi e Boga.

Mihajlovic, dal canto suo, non potrà ancora disporre per infortunio dei terzini Tomyiasu e Dijks in difesa: al loro posto giocheranno Mbaye e Krejci, con Danilo e Bani confermati come coppia centrale. In mediana accanto a Poli potrebbe trovare nuovamente spazio dal 1' il cileno Medel, che ha superato il suo problema fisico. Sulla trequarti con Orsolini e Sansone spazio a Svanberg al posto di Soriano, k.o. per un una contusione alla gamba, mentre in attacco Palacio sarà l'unica punta.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Caputo, Boga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo L., Bani, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.