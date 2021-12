Sassuolo-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SASSUOLO-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Bologna

Sassuolo-Bologna Data: 22 dicembre 2021

22 dicembre 2021 Orario: 16.30

16.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Sassuolo di Alessio Dionisi affronta il Bologna di Sinisa Mihajlovic nel derby emiliano della 19ª giornata di Serie A, ultimo turno del girone di andata. Le due squadre sono attualmente appaiate a metà classifica con 24 punti: i neroverdi hanno collezionato 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, mentre il cammino dei rossoblù è di 7 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Nei 7 precedenti in Serie A disputati in casa, il Sassuolo soccombe nelle statistiche con un bilancio di 3 sconfitte, 2 affermazioni e 2 pareggi.

I neroverdi sono reduci da 3 pareggi e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate, i rossoblù invece hanno riportato una vittoria e 3 sconfitte consecutive.

Domenico Berardi è il miglior realizzatore del Sassuolo con 8 reti all'attivo, l'austriaco Marco Arnautovic, invece, è il bomber del Bologna con 6 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Bologna: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-BOLOGNA

Sassuolo-Bologna si disputerà il pomeriggio di mercoledì 22 dicembre 2021 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il fischio d'inizio del derby emiliano, che sarà il 15° in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 16.30.

DOVE VEDERE SASSUOLO-BOLOGNA IN TV

Il derby emiliano Sassuolo-Bologna sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del derby emiliano Sassuolo-Bologna su DAZN sarà curata da Gabriele Giustiniani, con il commento tecnico di Fabio Bazzani.

SASSUOLO-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno vedere il derby emiliano Sassuolo-Bologna in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL i lettori potranno seguire il derby emiliano Sassuolo-Bologna in diretta testuale. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-BOLOGNA

Dionisi si affiderà al consueto 4-2-3-1. In attacco il ruolo di centravanti sarà ricoperto probabilmente da Scamacca, preferito al francese Defrel. Sulla trequarti agiranno invece Berardi, Raspadori e Traoré, quest'ultimo favorito su Boga. In mediana conferma per il tandem composto da Maxime López e Frattesi. In difesa, davanti al portiere Consigli, Chiriches e Gian Marco Ferrari saranno i due centrali, mentre Toljan (favorito su Müldür) e Rogerio (in vantaggio su Kyriakopoulos) si candidano come terzini. Out gli infortunati Djuricic, Obiang e Romagna.

Mihajlovic dovrebbe optare per un 3-4-2-1. Fra i pali agirà Skorupski, con linea a tre difensiva composta da Soumaoro, Medel e Theate. Mbaye e Hickey (favorito su Dijks) presidieranno le due fasce, mentre in mezzo agiranno Viola e Nico Domínguez. Davanti il peso dell'attacco ricadrà sulle spalle dell'austriaco Arnautovic, con Soriano e Barrow (in vantaggio su Sansone) a supporto sulla trequarti. Assenti per problemi fisici De Silvestri, Svanberg, Schouten e Kingsley.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; M. López, Frattesi; Berardi, Raspadori, H. Traoré; Scamacca. All. Dionisi

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Viola, Nico Domínguez, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic