Sassuolo, Boga svela il suo miglior momento: "Il goal alla Juventus contro Buffon"

Con le sue giocate sta trascinando il fuori dalla lotta per la salvezza, attirando su di sé gli occhi di molte big: Jeremie Boga ha tracciato un bilancio della sua prima esperienza a Reggio Emilia, ricordando anche il suo momento più bello con la maglia neroverde.

L'esterno francese ha risposto alle domande dei compagni sui canali social del club emiliano, svelando il suo ricordo più piacevole:

"Il mio ritorno in campo dopo l'infortunio, ma se devo scegliere un momento in campo dico sicuramente il goal alla , contro un'icona del calcio mondiale come Buffon. Penso sia uno dei ricordi più belli al Sassuolo".

