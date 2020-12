Sassuolo-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Undicesimo turno di Serie A, il Sassuolo di De Zerbi ospita il Benevento: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

SASSUOLO-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 11 dicembre 2020

11 dicembre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

giunta all'undicesimo turno. Ad aprire la nuova giornata di campionato sarà l'anticipo tra il Sassuolo e il Benevento: entrambe reduce da un pareggio a reti bianche nell'ultimo weekend, proveranno ad ottenere tre punti fondamentali per i rispettivi obiettivi.

Sassuolo e Benevento si sono affrontate l'ultima volta in Serie A nella stagione 2017/2018: all'andata, nella prima annata dei campani ai massimi livelli, successo esterno dei neroverdi per 2-1, dunque il 2-2 firmato Politano e Diabatè nella sfida di ritorno.

Il Sassuolo, partito alla grande fino ad essere capolista di Serie A in questi primi mesi della nuova annata, ha rallentato negli ultimi turni, scavalcato dalle grandi, da a . Per i giallorossi situazione di classifica prevedibile e non negativa, con undici punti conquistati.

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Benevento: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-BENEVENTO

La sfida tra Sassuolo e Benevento si giocherà venerdì 11 dicembre 2020 alle ore 20:45. Appuntamento al Mapei Stadium di Reggio-Emilia.

Sassuolo-Benevento sarà tramessa in diretta esclusiva in tv da Sky: per assistere alla gara dell'undicesimo turno basterà sintonizzarsi su Sky Sport Serie A canale 202 e Sky Sport canale 251.

La sfida Sassuolo-Benevento sarà trasmessa anche in diretta . I clienti Sky potranno affidarsi a Sky Go per seguirla su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso dovranno preoccuparsi precedentemente di scaricare la app per sistemi Android e iOS, nel secondo sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è per tutti l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre a chi acquista uno dei pacchetti proposti, la visione di diversi eventi sportivi, fra cui anche le partite della Serie A.

Grazie apotrete seguire l'anticipo di Serie A,anche in diretta testuale. Collegandovi con il portale avrete infatti tutti gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

De Zerbi spera di recuperare Caputo in attacco, altrimenti potrebbe riproporre Raspadori dal 1', con Berardi, Djuricic e Boga alle sue spalle. In questo caso Maxime Lopez - schierato da trequartista a - si candiderebbe ad affiancare Locatelli in mediana. Ayhan non è al meglio, per la maglia di terzino destro è ballottaggio tra Toljan e Muldur, con Rogerio dall'altra parte, mentre Marlon e Gian Marco Ferrari saranno i centrali di difesa. Da valutare Defrel e Chiriches, tra i pali dovrebbe tornare Consigli dopo il virus intestinale che lo ha tenuto fuori all'Olimpico.

L'articolo prosegue qui sotto

Inzaghi può contare nuovamente su Schiattarella, al rientro dopo la squalifica: centrocampo completato da Ionita ed Hetemaj. In attacco Lapadula centravanti, con Roberto Insigne e Caprari esterni d'attacco. In porta c'è Montipò, Letizia e Barba sono i terzini. In difesa pronti Tuia e Glik, vista l'assenza di Caldirola.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; R. Insigne, Lapadula, Caprari.