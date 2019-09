Sassuolo, avvio da urlo per Berardi: cinque goal in due gare, è capocannoniere

Una meraviglia su punizione nella doppietta di Domenico Berardi, che si conferma in grande forma in questo avvio di campionato con il Sassuolo.

Un talento infinito, troppo spesso limitato da una discontinuità che gli ha impedito il definitivo salto in una big: i numeri sono però dalla parte di Domenico Berardi , autore fin qui di un grandissimo avvio di stagione con la maglia del .

Dopo aver saltato la prima giornata per squalifica, l'attaccante italiano si è preso sulle spalle l'attacco neroverde con una tripletta alla seconda giornata e una doppietta contro la nella sconfitta dell'Olimpico.

Un calcio di punizione da manuale per il classe '94, che ha tentato da solo la rimonta in casa giallorossa con una conclusione da vero fuoriclasse. Più facile il secondo goal sull'ottimo velo di Caputo: una doppia firma che lo proietta in testa alla classifica marcatori della con 5 reti in sole due gare giocate.

Un segnale forte e chiaro anche al ct della Nazionale Roberto Mancini: a 25 anni Berardi cerca la stagione della definitiva consacrazione con una partenza da urlo.