Sassuolo-Atalanta 1-4: Doppietta e show del Papu Gomez

L'Atalanta travolge 1-4 il Sassuolo e resta sola al terzo posto dietro Inter e Juventus. Doppietta del Papu Gomez, a segno anche Gosens e Zapata.

Tutto troppo facile per l' che travolge 1-4 il al 'Mapei Stadium' e resta sola al terzo posto, in scia dietro e . Il protagonista della gara è il Papu Gomez, autore di una doppietta oltre che di pregevoli giocate. Inutile il goal di Defrel nella ripresa.

De Zerbi a sorpresa lascia fuori Caputo e rilancia Defrel al centro del tridente con Berardi e Boga. Nell'Atalanta, rispetto alla vittoria di , rientra Duvan Zapata dal 1'. In porta c'è Sportiello al posto di Gollini.

4 - Era da gennaio 2001 (contro l' ), che l'@Atalanta_BC non segnava quattro gol nel corso di un primo tempo in una trasferta di . Straripante.#SassuoloAtalanta pic.twitter.com/GBhnSrSUNY — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 28, 2019

La gara nel primo tempo è senza storia: il Sassuolo infatti non scende in campo e l'Atalanta fa ciò che vuole, tanto che gli ospiti dopo meno di mezz'ora sono già avanti di tre goal grazie alla doppietta del Papu Gomez e al goal di Gosens.

Prima dell'intervallo Duvan Zapata cala il poker e chiude di fatto una partita mai iniziata. L'unico squillo del Sassuolo arriva con un sinistro da fuori di Berardi, ma Sportiello è bravo ad allungarsi e mandare la palla in corner.

De Zerbi nella ripresa lascia fuori Peluso e Bourabia e inserisce al loro posto Tripaldelli e Traore. Il Sassuolo quantomeno ci prova e trova il goal della bandiera con Defrel, ma se nel finale l'Atalanta non dilaga è solo merito di Consigli. Orobici terzi, seconda sconfitta in tre giorni per i neroverdi.

IL TABELLINO

SASSUOLO-ATALANTA 1-4

Marcatori: 7' Gomez, 13' Gosens, 29' Gomez, 35' Zapata (A), 61' Defrel (S)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6,5; Toljan 4, Chiriches 4, Ferrari 4,5, Peluso 5 (46' Tripaldelli 6); Duncan 5,5 (82' Magnanelli sv), Obiang 5, Bourabia 4,5 (46' Traore 6); Berardi 5, Defrel 6, Boga 5,5

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 6,5, Djimsiti 6, Masiello 6,5; Hateboer 7, Freuler 6,5, Pašalić 6, Gosens 7 (61' Arana 6); Gomez 7,5 (72' Malinovskyi 6), Iličić 7, Zapata 7 (75' Barrow 6,5)

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Berardi (S), Ferrari (S), Toloi (A), Malinovskyi (A)

Espulsi : Nessuno