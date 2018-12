Sassuolo-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Sassuolo ospita l'Atalanta nella 19ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Sassuolo di Roberto De Zerbi ospita l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nella 19ª giornata di Serie A. Gli emiliani e i bergamaschi dividono il 9° posto in classifica con 25 punti: per i primi un cammino di 6 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, mentre i secondi hanno collezionato 7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

L'attaccante senegalese Kouma Babacar è il miglior marcatore fra i neroverdi con 5 goal in 17 presenze, il centravanti colombiano Duvan Zapata è invece il giocatore più prolifico dei nerazzurri con 9 reti in 18 partite giocate. Il Sassuolo è reduce da una vittoria, un pareggio e una sconfitta con la Roma, l'Atalanta ha rimediato una vittoria, una sconfitta e un pareggio con la Juventus nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA SASSUOLO-ATALANTA

Sassuolo-Atalanta si giocherà sabato 29 dicembre 2018 alle ore 15.00 al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Sarà l'11° confronto fra le due squadre nel massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE SASSUOLO-ATALANTA IN TV E STREAMING

La partita Sassuolo-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (254 del satellite, 385 del digitale terrestre). La gara sarà visibile anche in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ATALANTA

Diverse assenze per De Zerbi, che conferma comunque il 4-3-3. Spazio a Locatelli a centrocampo, con Lirola e Rogerio terzini e Berardi accanto a Babacar in attacco. Dal 1' nel tridente anche Di Francesco.

Gasperini ritrova in difesa Toloi e Palomino dopo le squalifiche, ma deve ancora fare a meno di De Roon a centrocampo, ko per infortunio: al suo posto spazio nuovamente a Pasalic. In attacco Ilicic è favorito su Rigoni per affiancare il 'Papu' Gomez sulla trequarti e agire a supporto dell'unica punta Duvan Zapata, in formissima.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Magnani, Rogerio; Bourabia, Locatelli, Sensi; Berardi, Babacar, Di Francesco.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; D. Zapata.