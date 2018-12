Sassuolo-Atalanta, le formazioni ufficiali: fuori Ilicic, Matri titolare

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Atalanta: la sorpresa è l'esclusione di Ilicic, sostituito da Barrow. Per i neroverdi sorpresa Matri dal 1'.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Atalanta:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Magnani, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Matri, Di Francesco.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, Pasalic, Castagne; Gomez; Barrow, Zapata.

Neroverdi senza Ferrari in difesa, squalificato: passaggio a quattro quasi obbligato, con l'ingresso di Magnani vicino a Marlon. Sulle corsie Lirola e Rogerio. Torna Duncan a centrocampo, insieme ai giovani italiani Sensi e Locatelli. Anche il tridente è tutto italiano: con Berardi e Di Francesco c'è, a sorpresa, Alessandro Matri. Panchina per Babacar e Boateng, appena tornato a disposizione.

Due recupero provvidenziali per l'Atalanta, che in difesa torna a poter disporre di Toloi e Palomino. Completa il trio davanti a Berisha Mancini. Il centrocampo è lo stesso visto contro la Juve, con Pasalic e Castagne. La sorpresa è in attacco: Ilicic non è titolare, con l'intoccabile Duvan Zapata e capitan Papu Gomez c'è Musa Barrow.