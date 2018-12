Sassuolo-Atalanta, goal di Duncan o autogoal di Palomino?

Episodio dubbio in Sassuolo-Atalanta: un tiro da fuori di Duncan viene deviato in porta da Palomino. Goal del mediano del Sassuolo o autorete?

Goal di Duncan o autogoal di Palomino? Questo è il quesito riguardante il goal del 2-3 in Sassuolo-Atalanta.

Al 57' un tiro dalla distanza del centrocampista neroverde Alfred Duncan è stato deviato nella propria porta in maniera provvidenziale dal difensore dei bergamaschi José Luis Palomino.

Nonostante la traiettore sembrasse diretta verso la porta, la deviazione dell'argentino è sembrata decisiva per mettere fuori causa Berisha, che sembrava poter parare, e far terminare il pallone in rete.

Il goal potrebbe dunque essere assegnato a Duncan, ma rimane il dubbio. La decisione iniziale è stata quella di assegnare la rete al centrocampista del Sassuolo, con annesso assist di Boateng, ma sembra tutt'altro che definitiva.

Seguiranno aggiornamenti