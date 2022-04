Sassuolo-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SASSUOLO-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Atalanta

Sassuolo-Atalanta Data: 10-04-2022

10-04-2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Sassuolo ospita l'Atalanta al Mapei Stadium nel match valevole per il 32° turno del campionato di Serie A 2021/2022.

Archiviate le fatiche di Europa League, l'Atalanta riprende il filo del discorso in campionato con il chiaro intento di dimenticare al più presto il pesante ko casalingo contro il Napoli. I nerazzurri, superati dalla Roma e dalla Lazio in classifica, sono scivolati al settimo posto con 51 punti, ma con una partita in meno rispetto alle concorrenti.

Ad attendere la truppa Gasperini c'è il Sassuolo, sconfitto di misura dalla Lazio nell'ultima uscita. I neroverdi hanno incassato il primo ko dopo una serie di sei risultati utili consecutivi che hanno spinto la squadra di Dionisi nella parte di sinistra della classifica: Berardi e compagni, infatti, occupano la decima piazza in A con un bottino di 43 punti.

La sfida d'andata si è giocata al Gewiss Stadium di Bergamo conclusasi con lo score finale di 2-1 in favore dei bergamaschi: vantaggio lampo di Gosens, pareggio di Berardi e griffe decisiva di Zappacosta.

A legare in maniera indissolubile i nerazzurri allo stadio degli emiliani, invece, c'è il ricordo della magica notte del 26 maggio 2019: teatro della prima storica qualificazione della Dea ai gironi di Champions League.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sassuolo-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-ATALANTA

Sassuolo-Atalanta verrà si disputata domenica 10 aprile 2022 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Calcio d'inizio alle ore 15.00.

DOVE VEDERE SASSUOLO-ATALANTA IN TV

Per seguire il match dell'Atalanta in casa del Sassuolo sarà necessario ricorrere a DAZN. Diverse le opzioni a disposizione: gli abbonati potranno scaricare l'app dedicata su smart tv compatibile oppure collegare il proprio televisore ad una console di gioco (Xbox o PlayStation), ad un TIMVISION BOX o attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

SASSUOLO-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN avranno la possibilità di seguire la partita in terra emiliana anche in diretta streaming. Due le possibilità: collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare l'applicazione sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Il racconto di Sassuolo-Atalanta sarà disponibile anche su GOAL: collegandosi al portale sarà possibile seguire la diretta testuale della gara in programma al 'Mapei Stadium'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Sassuolo-Atalanta sarà affidata a Dario Mastroianni, affiancato in cabina di commento da Emanuele Giaccherini.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ATALANTA

Dionisi con i dubbi Berardi e Harroui e senza lo squalificato Frattesi: probabile che ci siano Defrel, Raspadori e Traoré a sostenere Scamacca. In difesa confermata la linea a quattro a schermare l'ex Consigli tra i pali: da destra a sinistra agiranno Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogério.

Orobici senza de Roon squalificato, senza gli indisponibili Ilicic, Djimsiti, Toloi e Maehle e probabilmente senza Freuler. In attacco chance per Boga con Pasalic e Malinovskyi a rimorchio. A centrocampo Hateboer, Pessina, Koopmeiners e Zappacosta. In difesa nuovo gettone da titolare per Scalvini insieme a Demiral e Palomino.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Matheus Henrique; Defrel, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Pessina, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga. All. Gasperini.