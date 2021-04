Sassuolo-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Serie A in campo per il 34° turno: al Mapei Stadium il Sassuolo riceve l'Atalanta. Tutto sul match, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Sassuolo-Atalanta Data: 2 maggio 2021

2 maggio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Sky Sport (253 del satellite)

(253 del satellite) Streaming: Sky Go, NOW

Sfida interessante e dall'alto tasso di spettacolarità al Mapei Stadium. Sassuolo-Atalanta è uno dei piatti forti della 34ª giornata di Serie A. Una partita dai molteplici significati: si affrontano due delle squadre che hanno meglio impressionato dal punto di vista della qualità di gioco proposto. Al di là degli estetismi, la sfida di Reggio Emilia mette in palio punti pesantissimi.

Il Sassuolo, ottavo, vede da vicino la Roma di Fonseca distante soltanto tre punti. Un gap ridotto con vista sull'Europa perché il settimo posto vale l'accesso alla nuova Conference League, competizione che debutterà ufficialmente nella prossima stagione. Roberto De Zerbi, al centro di voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla panchina neroverde, vuole continuare a puntare l'obiettivo europeo rinvigorito dal successo di misura ottenuto contro la Sampdoria nell'ultima uscita in campionato.

Match chiave anche per l'Atalanta, nuova seconda forza del torneo. I nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini sprizzano salute da tutti i pori e la recente cinquina al Bologna la dice lunga sul momento magico vissuto dagli orobici.

Nella sfida di andata giocata al Gewiss Stadium di Bergamo, l'Atalanta dilagò con un perentorio 5-1, griffato da Pessina, Gosens, Muriel e dalla doppietta di Zapata.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sassuolo-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-ATALANTA

Sassuolo-Atalanta, di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, si giocherà domenica 2 maggio con calcio d'inizio alle ore 15.00

La gara tra Sassuolo e Atalanta sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky che detiene i diritti per trasmettere 7 partite su 10 di ogni giornata del campionato di Serie A. Il canale di riferimento sul quale sarà possibile seguire la partita è Sky Sport (253 del satellite)

Per gli abbonati Sky, Sassuolo-Atalanta sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso l'applicazione di Sky Go, servizio utilizzabile su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

In alternativa si potrà assistere alla diretta del match su NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà sufficiente acquistare il pacchetto "Sport" e selezionare l'evento dal palinsesto.

Si potranno vivere le emozioni di Sassuolo-Atalanta anche su Goal attraverso la consueta diretta testuale. Basterà collegarsi con il portale per rimanere aggiornati su tutto ciò che accadrà nel pomeriggio del Mapei Stadium, dall'annuncio delle formazioni ufficiali sino al triplice fischio finale.

De Zerbi deve a fare ancora a meno di Caputo e potrebbe rinunciare anche all'eroe di San Siro Raspadori. Dal 1' dovrebbe partire Defrel, supportato da Berardi, Djuricic e Boga. A centrocampo verso la conferma il duo Maxime Lopez-Locatelli. In difesa linea a quattro a protezione di Consigli: Muldur e Rogerio sulle fasce, Chiriches-Ferrari coppia centrale.

Gasperini in formazione tipo con i soliti tre là dietro Toloi, Romero e Djimsiti. Corsie laterali affidate a Gosens e Hateboer, mentre in mezzo al campo è scontato la presenza degli inossidabili de Roon e Freuler. Tra le linee lo straripante Malinovskyi - in goal da tre partite consecutive - parte in vantaggio su Pessina. In attico è il solito affare in salsa colombiana: Muriel al fianco di Zapata.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Zapata, Muriel.