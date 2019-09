Sassuolo-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Sassuolo sfida l'Atalanta nell'anticipo serale della 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L'anticipo serale del sabato della 6ª giornata di mette di fronte il di Roberto De Zerbi e l' di Gian Piero Gasperini. Gli emiliani sono decimi in classifica con 6 punti, frutto di 2 vittorie e 3 sconfitte, mentre i bergamaschi si trovano in 3ª posizione a quota 10, con un cammino di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Segui Sassuolo-Atalanta in diretta streaming su DAZN

Nei 6 precedenti in Serie A disputati in casa del Sassuolo, la Dea conduce con 3 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta. Quella emiliana è per Gasperini la squadra contro cui ha vinto di più fra quelle affrontate almeno 10 volte da allenatore nel massimo campionato (8 vittorie su 12 gare, ben il 67%).

Il centrocampista del Sassuolo Alfred Duncan ha nell'Atalanta la sua vittima preferita in Serie A con 2 reti e 2 assist contro la Dea. L'attaccante neroverde Domenico Berardi è il capocannoniere del torneo con 5 goal segnati, il colombiano Duvan Zapata, invece, è il giocatore più prolifico della Dea con 4 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Sassuolo-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

SASSUOLO-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Atalanta

Sassuolo-Atalanta Data: 28 settembre 2019

28 settembre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO SASSUOLO-ATALANTA

La partita Sassuolo-Atalanta si disputerà la sera di sabato 28 settembre 2019 alle ore 20.45 nel palcoscenico del Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il confronto, che sarà il 13° nel campionato di Serie A fra le due formazioni, sarà diretto dal signor Paolo Valeri della sezione di 2.

La sfida Sassuolo-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure ad un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Sassuolo-Atalanta sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Per gli utenti DAZN con un abbonamento a Sky sarà inoltre possibile vedere la partita in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà curata da Pierluigi Pardo, con il supporto del commento tecnico di Roberto Cravero.

Gli utenti DAZN potranno seguire la gara Sassuolo-Atalanta anche in diretta streaming sul proprio pc o su dispositivi mobili come tablet e smartphone, per un totale di 6 postazioni, e un massimo di 2 in contemporanea. Per vedere la partita sul personal computer bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, mentre nel secondo caso occorrerà scaricare la app e in seguito avviarla e selezionare l'evento nel palinsesto.

Al termine della gara DAZN renderà disponibili gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

De Zerbi opererà poche variazioni nell'undici titolare rispetto alla sconfitta contro il nel derby emiliano. Davanti al portiere Consigli, in difesa si rinnova a destra il ballottaggio fra Muldur e Toljan, mentre a sinistra, ancora k.o. Rogerio, dovrebbe esserci Peluso, con coppia centrale composta da Chiriches e Gian Carlo Ferrari. A centrocampo Obiang sarà il playmaker, con Duncan e Traorè mezzali. Il tridente offensivo, infine, vedrà Berardi e Defrel agire da esterni alti e Caputo nel ruolo di centravanti. Panchina per Boga.

Gasperini, nonostante l'impegno ravvicinato in contro lo Donetsk, si affiderà probabilmente alla miglior formazioni possibile con poche eccezioni. Dovrebbero infatti riposare Kjaer e Palomino in difesa e De Roon a centrocampo. Al posto dei primi due ci sarà spazio dal 1' per Djimsiti e Masiello, mentre Pasalic rileverà l'olandese in mediana. Sulle fasce a destra ci sarà Hateboer, a sinistra Gosens è in vantaggio su Castagne. In attacco 'Il Papu' Gomez agirà sulla trequarti dietro le due punte Ilicic e Duvan Zapata.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Peluso; Duncan, Obiang, Traoré; Berardi, Caputo, Defrel.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; A. Gomez; Ilicic , D. Zapata.