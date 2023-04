Sarri torna sull'arbitraggio in Lazio-Juve: "Il goal di Rabiot era irregolare"

Il tecnico della Lazio attacca: "Siamo usciti con la sensazione di essere penalizzati". Immobile in dubbio: "Non è al 100%, Vecino out".

A cinque giorni di distanza le polemiche sull'arbitraggio di Di Bello in occasione della sfida dell'Olimpico tra la Lazio e la Juventus non si placano. Se da una parte i bianconeri si sono sentiti defraudati per la concessione del goal di Milinkovic-Savic, arrivato dopo una presunta spinta su Alex Sandro, dall'altra parte i biancocelesti rivendicano una prestazione non eccellente del direttore di gara. Nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di La Spezia, secondo anticipo della 30ª giornata di Serie A, il tecnico Maurizio Sarri ha parlato proprio degli episodi della gara vinta dalla sua squadra per 2-1 grazie alle reti di Milinkovic e di Zaccagni: "Il colmo è che siamo usciti con la sensazione di essere penalizzati. Il goal subito è irregolare, Rabiot mentre colpisce il pallone calpesta Provedel. C'erano tante ammonizioni non date. Il fallo su Zaccagni? Parliamone, l'inizio dell'impatto è la linea. Questo non ci interessa assolutamente, poi diventano tutti alibi". In vista della sfida di domani, Sarri ha parlato delle condizioni di Ciro Immobile e ha annunciato Il forfait di Vecino: "Ciro sembra in crescita, ora da 2 settimane si allena con continuità, che non è un periodo troppo lungo visto quella che è stata la sua stagione. Non può essere al 100%, ma è in crescita. Vediamo domani quanto ci può dare. Vecino ha questo problema al ginocchio, gli dà un po' fastidio da giorni, ieri era peggio rispetto a prima. Si è fermato, vediamo tra 3-4 giorni se sarà recuperarlo" L'allenatore della Lazio ha fatto autocritica sul tema delle competizioni europee. Interrogato sull'effetto che fa vedere le altre 6 italiane ancora in corsa per la vittoria finale, Sarri ha risposto così: "Il fatto che non ci siamo vuol dire che non ce lo meritiamo. Ci si deve arrivare tramite il campionato. Ora quel livello non ci compete, siamo andati fuori in Europa League e in Conference. Ora parlare di Champions è fuori luogo. Il campionato poi ci apre delle prospettive che dobbiamo essere bravi a cogliere". Un bagno d'umiltà e un monito in vista del finale di stagione, in cui la Lazio vuole conquistare un posto in Champions League.

