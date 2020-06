Sarri svela il discorso con la Juventus: "Non dobbiamo farci scalfire"

Il tecnico della Juventus ha parlato al termine della gara vinta contro il Bologna: "Ci hanno iper-criticato, invece siamo primi in classifica".

Scudetto ora, poi. La prova a dimenticare la finale persa in Coppa con le altre due competizioni. Ritorno in campionato positivo per la squadra di Sarri, che ha battuto il Bologna al Dall'Ara per 2-0 allontanando e in attesa delle loro gare per il 27esimo turno.

Soddisfazione per Sarri il ritorno alla vittoria, con positive risposte da Dybala e Cristiano Ronaldo, ovvero gli autori del goal, ma anche di un Bernardeschi schierato al posto di Douglas Costa e più volte vicino al goal, con un palo colpito a sfiorare il tris.

Ai microfoni di Sky Sport, al termine di gara, Sarri ha parlato dei miglioramenti della squadra:

Altre squadre

"Siamo stati più brillanti dal punto di vista fisico, abbiamo fatto 70 minuti di buona intenzione. Nelle altre due partite dopo 35 eravamo già in calo. Quando finisce la benzina è inevitabile rallentare".

Sarri ha elogiato Bernardeschi, come detto tra i migliori in campo:

"Federico ha fatto bene anche negli ultimi due ingressi, dava la sensazione di poter fare bene. Ha fatto il lavoro che dobbiamo fare anche nella fase difensiva. Spesso è sottovalutato e iper-criticato. De Ligt? E' cresciuto e si è abituato al nostro calcio, non ha faticato molto".

La Juventus ha grande qualità, ma non può essere attaccata solo al tridente davanti:

"Avere delle invidualità di ottimo livello può risolvere alcune partite, ma noi dobbiamo sfruttare tutti quando uno di loro è in calo. Il primo obiettivo è quello di porli nelle condizioni di farli rendere, il secondo è quello di andare avanti anche quando loro non sono brillanti".

Bonucci ha evidenziato come ci sia stato un confronto per uscire più forti: