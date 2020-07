Sarri sul goal di punizione di Ronaldo: "A fine partita mi ha detto 'finalmente'"

Maurizio Sarri ha parlato dopo la vittoria contro il Torino: "Su Dybala non sono sorpreso, Cuadrado mi ha sorpreso per la concentrazione".

La Juventus asfalta anche il Torino e non ha intenzione di fermarsi in questa fase della stagione. La squadra bianconera ha allungato rispetto alla , impegnata stasera contro il .

Ai microfoni di 'Sky Sport', Maurizio Sarri ha parlato a fine partita, analizzando la partita dal punto di vista tecnico e tattico.

"Non era una partita semplice, ma siamo andati in vantaggio subito e poi abbiamo raddoppiato. Tuttavia il rigore ci ha innervosito un po', forse pensavamo anche di averla chiusa. Abbiamo trascorso una fase confusionaria a metà partita, ma poi siamo venuti fuori con una qualità maggiore rispetto al . Abbiamo lasciato un po' troppo la palla scoperta nella metà campo avversaria, appena poi salivano i centrocampisti in pressing loro trovavano i trequartisti. Ma solo per una fase della partita questo è capitato".

Poi l'allenatore passa a parlare dei singoli, partendo da Dybala.

"Il rapporto che ho con Dybala è buono, diretto e schietto. Non ci nascondiamo niente. Non ho mai avuto dubbi su Dybala, anche se l'anno scorso non ha segnato molto in campionato. Io gli ho sempre detto quello che penso su come lui dovrebbe giocare, e io resto ad ascoltare quello che dice lui".

Su Ronaldo, svela la frase che gli ha detto a fine partita il portoghese.

"Il goal di Ronaldo su punizione? Non pensavo ne soffrisse, però a fine partita mi ha detto 'finalmente'. A parte tutto, è stato un bel goal".

Ed infine menzione speciale per Cuadrado, sempre meglio nel ruolo di difensore sulla fascia.

"Cuadrado a me ha sorpreso per l'applicazione e la disponibilità a giocare sulla linea difensiva. Ha una concentrazione fuori dal normale, anche in allenamento. E' diventata un difensore di buon livello, mantenendo le innate qualità offensive che ha".