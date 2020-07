Sarri su Udinese-Juve: "Abbiamo perso per voler vincere a tutti i costi"

Maurizio Sarri ha parlato dopo la sconfitta contro l'Udinese: "Le partite sono tutte strane e non hanno una logica predefinita in questa fase".

La ha rimandato la festa per lo Scudetto, cadendo a sorpresa in trasferta contro l'. Maurizio Sarri non è ovviamente contento dopo questa partita della sua squadra, affrontata di certo non nel migliore dei modi.

Il tecnico della Juventus ha parlato nel post-partita ai microfoni di 'Sky Sport', commentando l'andamento della sfida.

"Negli ultimi tempi è così un po' per tutti. Noi abbiamo perso ordine nel secondo tempo, eravamo disordinati perché volevamo vincere a tutti i costi. L'abbiamo persa al 93' proprio per volerla vincere a tutti i costi".

Maurizio Sarri spiega anche la sua visione della dopo la pausa forzata dovuta al coronavirus. Partite nettamente diverse...

"In questa fase finale della stagione è difficile, le squadre giocano in maniera diversa, siamo tutti stanchi. L'ordine è più importante dell'aggressività in questo momento del campionato. Mi dispiace molto per aver perso questa partita".

Ma non c'è ancora tempo per pensare alla e alla sfida contro il , c'è da vincere uno Scudetto prima

"Le partite sono tutte strane e non hanno una logica predefinita. Adesso bisogna stare ancora sul pezzo per il campionato, contro la non sarà facile. Poi penseremo alla Champions League..."

Ed infine l'allenatore della Juventus viene interrogato sul motivo dei goal subiti dalla sua squadra, di più rispetto a quelli delle ultime stagioni.