Sarri su Inter-Juve: "Quanto conta per lo scudetto? Un numero vicino allo zero"

Inter-Juve non sarà sfida scudetto secondo Maurizio Sarri. Il tecnico deve sciogliere anche il dubbio Dybala-Higuain: "Gioca chi sta bene".

Maurizio Sarri vede crescere la sua giorno dopo giorno. Dopo il 3-0 di Champions contro il i bianconeri sono però attesi alla prova del nove, a San Siro contro l' di Conte.

Alla vigilia dello scontro al vertice il tecnico bianconero è intervenuto in conferenza stampa, affermando che la partita non influenzerà la corsa al titolo.

"Per lo scudetto questa partita conta un numero vicino allo zero. Se la classifica ci crea un impatto psicologico, vuol dire che psicologicamente non siamo pronti a fare grandi cose”.

Grande tema della vigilia è il ballottaggio tra Dybala e Higuain per affiancare Cristiano Ronaldo. Il tecnico non si sbilancia e afferma di attendersi una reazione rabbiosa da chi verrà escluso.

“Non c’è da convincerli, c’è da decidere, poi è giusto se chi sta fuori si arrabbia, è positivo. Vediamo l’ultimo allenamento, poi decidiamo. Alcune reazioni possono fare audience, ma per me sono positive. Caratteristiche migliori? Conviene averne uno che sta bene fisicamente e mentalmente”.

Dopo la prova convincente di martedì contro il Leverkusen anche Federico Bernardeschi entra in ballottaggio per un posto sulla trequarti, ruolo in cui ha soddisfatto Sarri.

“Penso che quello contro il Bayer Leverkusen sia un ruolo adatto a Bernardeschi, ha fatto bene. Se gioca o meno preferisco lo senta da me”.

Per gli avversari in campo e per l'avversario in panchina, ovvvero Antonio Conte, Sarri ha solo parole di elogio: quella nerazzurra è la miglior difesa del campionato. Il tecnico definisce anche il collega uno dei migliori al mondo.

“Troviamo una squadra forte, in un momento di salute e che viene da una grande partita. Ha solidità e riesce a essere pericolosa, ha la miglior difesa del campionato. È una squadra completa in questo momento. Non ci sono favoriti. Sono felice di vivere una grande gara. Conte è uno degli allenatori migliori al mondo e lo dimostra anche all’Inter”.

L'allenatore bianconero ha anche fatto il punto sui miglioramenti mostrati finora dalla sua squadra, sottolineando un baricentro più alto della linea difensiva e un recupero palla migliore.