Sarri saluta ufficiosamente Pjanic: "Sarà felice di andare al Barcellona"

Maurizio Sarri parla alla vigilia della sfida di campionato contro il Genoa: "Ronaldo e Dybala possono giocare, non c'è rischio di sovraccarico".

Dopo la semplice e convincente vittoria contro il , la adesso nonn vuole fermarsi, anzi, punta a convincere i tifosi anche dal punto di vista del gioco e della prestazione.

Domani l'avversario di giornata sarà il , una sfida che sulla carta non si mostra proibitiva. Maurizio Sarri parla alla vigilia della sfida al Grifone in conferenza stampa.

"Non è solo la Juventus che ha difficoltà nell'andare a giocare a Genova contro il Genoa. La partita sarà complicata come tutte quelle che si affrontano contro squadre che lottano per la salvezza. I miei ragazzi sono consapevoli di questo, non dobbiamo aspettarci qualcosa di semplice".

Sulla questione formazione, Sarri non si sbottona e punta anche il dito contro una rosa al momento corta.

"Non ho ancora deciso se Buffon giocherà domani, ma il giorno del suo record arriverà sicuramente a breve. In questo momento numericamente non possiamo permetterci di alternare più di due, tre giocatori. Ci potrebbe essere qualche ricambio, ma solo un paio. Speriamo nei prossimi giorni di recuperare qualche giocatore. Gonzalo Higuain sta bene, abbiamo solo qualche incertezza sulla possibiiltà di dargli un minutaggio elevato. Dybala e Ronaldo? Possono giocare, non è ancora il momento di problemi per sovraccarico, sarà un problema da risolvere più avanti".

Sarri 🎙️ «Non ci saranno problemi con @Miralem_Pjanic Pjanic se il trasferimento verrà ufficializzato. Gli piace giocare a calcio, è serio e intelligente, sono sicuro che darà sempre il 101%»#GenoaJuve — JuventusFC (@juventusfc) June 29, 2020

Sulla questione calciomercato, con Pjanic verso il e Arthur verso la Juventus, Sarri ha la sua visione delle cose.

"Se il trasferimento di Pjanic verrà ufficializzato lui sarà contento di andare a giocare al Barcellona, ma per noi non cambierà nulla. Lui è serio, la possibilità che non ci dia il 101% in questi mesi per quanto mi riguarda non esiste. Arthur? Si sta parlando di due ragazzi che dovranno ancora giocare nelle rispettive squadre, è bene che si concentrino solo su questo. Non voglio stare qui a parlare di calciomercato, mancano ancora due mesi".

Sulla questione legata al centrocampo, l'allenatore della Juventus spiega le condizioni di Bentancur e Ramsey.