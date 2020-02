Sarri su Chiellini: "Si è messo da solo in campo, me lo son ritrovato lì..."

Contro un senza molti titolari ed in inferiorità numerica già nel primo tempo, la torna a vincere e lo fa con una prestazione convincente.

Maurizio Sarri ha parlato a 'Sky Sport' nel post-partita, ha analizzato la partita e anche la situazione di qualche singolo.

Giorgio Chiellini è tornato in campo dopo 5 mesi e mezzo e Sarri racconta con grande ironia il momento del suo ingresso in campo.

"Chiellini si è praticamente messo in campo da solo (ride ndr). Ha fatto sei mesi di grandi sacrifici e merita questa gioia. SI è tolto la tuta e me lo sono ritrovato accanto, mi ha detto 'quanto manca?' Quindi non mi ha messo nemmeno pressione, gli ho detto di entrare".

Sulla rosa e sul modulo da utilizzare, l'allenatore della Juventus racconta senza nascondersi alcune dinamiche individuali.

"Abbiamo molti giocatori che non hanno un ruolo unico ben determinato. Dybala è un attaccante ma molto atipici, Ronaldo è un esterno offensivo ma che poi gioca da prima punta. Abbiamo Douglas Costa fuori e anche altri giocatori importanti. Quindi abbiamo un po' di situazioni tattiche da mettere in chiaro. Il trequartista? L'orientamento al momento è quello di giocare con i tre davanti al momento. Anche perché Ramsey preferisce giocare da mezzala".

#Sarri in conferenza: “#Pjanic? Farà degli esami domani. L’adduttore è sempre particolare: a volte dà sensazioni diverse. Pubalgia? No, non ne ha i sintomi, non ha un dolore continuo”.#JuveBrescia