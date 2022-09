Il tecnico della Lazio si è scusato con il ds del Verona, Marroccu: potrà dunque guidare la Lazio anche nel prossimo turno di campionato.

Maurizio Sarri non pagherà lo scatto d'ira durante il secondo tempo di Lazio-Verona: l'allenatore biancoceleste non è stato squalificato dal Giudice Sportivo per l'ormai celebre gesto del dito medio, mostrato all'indirizzo del ds dell'Hellas Francesco Marroccu e scovato dalle telecamere.

Lo stesso Sarri, dopo la partita vinta per 2-0 dalla Lazio contro il Verona, aveva giustificato così il proprio gesto, precisando peraltro di essersi già chiarito con Marroccu:

"Il direttore lo conosco da tanti anni. Ho avuto l’impressione che mi avesse detto di mettermi seduto, allora ho risposto. Poi abbiamo chiarito e abbiamo riso sopra l’episodio. Lui mi aveva detto di stare calmo, non di mettermi seduto”.

Per questo motivo il giudice sportivo ha optato per la sola ammonizione nei confronti di Sarri:

"per avere rivolto un gesto irrispettoso nei confronti di un componente della panchina avversaria col quale, al termine della gara, si scusava".

A differenza di Allegri, Baroni e Giampaolo, tutti squalificati per il prossimo turno di campionato, Sarri sarà regolarmente in panchina per la gara del settimo turno di campionato contro la Cremonese. Per l'ex mister della Juventus ammonizione e diffida.