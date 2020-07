Sarri spiega l'esclusione di Pjanic: "Aveva un problema all'adduttore"

La soffre molto contro l', ma alla fine riesce a strappare il pareggio dopo essere passata in svantaggio per ben due volte. Decisivi i due rigori di Cristiano Ronaldo, che si avvicina anche a Ciro Immobile nella classifica dei marcatori.

Maurizio Sarri ha parlato a DAZN nel post-partita dell'Allianz Stadium analizzando la partita.

"Abbiamo affrontato una delle squadre più in forma d'Europa, son partite di enorme livello di difficoltà. Abbiam fatto l'errore di voler la palla addosso, è sempre un rischio. Abbiam preso goal su una palla persa. Nel primo tempo erano anche più brillanti, nel secondo ci siamo meritati il risultato. A un certo punto ho pensato di vincerla. Era una partita difficile per gli attaccanti, a Dybala piace venir a prendere palla e girarsi, infatti alla fine abbiamo provato con Higuain per poter aprire degli spazi".