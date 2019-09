Sarri spiega il ruolo di Barzagli: "Curerà la fase difensiva individuale"

Nella classica conferenza stampa di vigilia, prima di - , Maurizio Sarri ha parlato di tanti argomenti: dalle notizie di formazione fino alle insidie della gara contro la squadra di Semplici.

Ma Sarri ha avuto modo di parlare anche del recente insediamento di Andrea Barzagli nel suo staff tecnico. L'ex allenatore del ha spiegato nel dettaglio il ruolo dell'ex difensore.

"Io ho parlato con Barzagli già a fine giugno, poi lui aveva degli impegni vari, doveva prendere anche il patentino. A settembre è arrivata la sua risposta definitiva e siamo contentissimi che sia con noi adesso. Fa parte dello staff. In questo momento deve solo vedere il nostro tipo di lavoro. Il suo primo incarico sarà quello di curare la fase difensiva, dal punto di vista individuale, di certi nostri giocatori. Come ad esempio Cuadrado, che da terzino ancora fa fatica in certe situazioni, a livello di movimento e di posizione del corpo".