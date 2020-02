Sarri sotto accusa, Allegri ancora sotto contratto: i tifosi della Juve sognano il ritorno

I social bianconeri impazziscono dopo la sconfitta contro il Verona: i tifosi invocano il ritorno di Allegri sulla panchina che ora è di Sarri.

La sconfitta della contro il ha permesso all' di raggiungere i bianconeri in testa alla classifica e scatenato i social bianconeri: molti tifosi hanno fatto sentire la loro voce dopo la seconda sconfitta di fila in trasferta, che segue quella contro il .

In molti hanno messo sotto accusa Maurizio Sarri, già entrato nel mirino di diverrsi tifosi dopo l'amara débacle del San Paolo. Nonostante i risultati siano dalla sua parte, molti tifosi non sono convinti e l'amore non sembra essere ancora scoppiato, anche viste le prestazioni comunque molto deludenti.

Soprattutto dopo sabato sera sui social si è alzato un grido piuttosto forte: come riporta 'Repubblica', quello di una parte di tifoseria juventina che rivorrebbe Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Attualmente il tecnico toscano è legato contrattualmente alla Juventus fino al prossimo 30 giugno, ma non ha ancora trovato una panchina su cui sedersi quest'anno, forse per scelta o forse per mancanza di proposte convincenti.

Anche chi in primavera, specie dopo l'eliminazione contro l' , aveva chiesto a gran voce la cacciata di Allegri potrebbe ora essere tornato sui suoi passi. Una suggestione, nata dai tifosi, che chissà non possa trasformarsi in una clamorosa realtà.