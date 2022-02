Sarri soddisfatto a metà: "Grande prestazione con una squadra forte, peccato per il risultato"

Maurizio Sarri si dice rammaricato per come è andata la gara di Europa League in casa del Porto. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Lazio sottolinea la prestazione dei suoi.

"Potevamo chiudere abbondantemente sopra il primo tempo, l'unico difetto di stasera è l'approccio nella ripresa. Siamo andati anche vicino al pareggio, creando le loro stesse palle gol. Ora dobbiamo pensare a Udine.

Stasera abbiamo avuto personalità, abbiamo fatto passi avanti rispetto a 3-4 mesi fa. Nel ritorno dobbiamo pensare a come far goal senza subirne, ma prima c'è Udine".

Sarri riconosce però il grande valore dell'avversario affrontato, anche in vista della sfida di ritorno.

"Abbiamo affrontato una squadra forte facendo una buona partita. Le italiane lo sanno bene. Il Porto ha eliminato Juventus e Milan".

Infine una risposta sulle alternative a Ciro Immobile e sulle condizioni di salute dell'attaccante.

"I sostituti di Immobile stasera hanno fatto bene. Domani parlerò con i dottori per sapere di più sulle sue condizioni".