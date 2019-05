Sarri spiega la sfuriata in allenamento: "Colpa delle telecamere"

Mistero risolto. Maurizio Sarri sgombra il campo dagli equivoci e a ridosso di - fa luce sullo sfogo furioso avuto durante l'allenamento di martedì a Baku.

In molti pensavano che la rabbia del tecnico italiano fosse legata al diverbio tra Gonzalo Higuain e David Luiz, ma a far chiarezza ci pensa il diretto interessato.

Nessuna correlazione con le tensioni Higuain-Luiz dunque, bensì la voglia di 'nascondere' le strategie a rivali ed addetti ai lavori.

"Ieri non ero in grado di capire, se i giocatori sono aggressivi in allenamento è positivo".