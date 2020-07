Sarri sereno: "Alla Juventus do un buon voto, è un campionato atipico"

Conferenza stampa per Maurizio Sarri alla vigilia di Juventus-Sampdoria: "Pjanic ha un problemino, vedremo se potrà essere della partita o no".

Vigilia di una partita che potrebbe rivelarsi storica. Non tanto per la e per la sua abbuffata di Scudetti, quanto per Maurizio Sarri, che nella propria carriera ad alti livelli ha vinto solo una col . E che dunque attende con particolare fibrillazione la gara di domani sera contro la .

"Abbiamo la volontà di arrivare all'obiettivo, ma senza perdere la testa - le parole del tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia - Vincere lo Scudetto domani è una possibilità. Dobbiamo combattere per arrivare all'obiettivo, perché andarci vicini conta zero".

Anche a Udine si è vista una Juventus poco brillante. Forse perché i bianconeri stanno svolgendo una preparazione mirata anche alla ?

"No, non stiamo facendo alcuna preparazione perché giochiamo ogni 72 ore, quindi è impossibile. La partita di domani la prepareremo domattina in 30-40 minuti. Anche oggi abbiamo dei giocatori che hanno bisogno di qualche ora di recupero".

Capitolo Pjanic: nelle ultime uscite il bosniaco, già del per la prossima stagione, non si è mai visto. E anche contro la Sampdoria rischia il posto.

"Ha giocato 46 partite quest'anno, quindi mi pare si sia visto... Nelle ultime due non si è visto, ma lì abbiamo fatto scelte diverse. Ha giocato tantissimo, ma in questo momento ha un acciacchino, risolvibile, come tutti i giocatori con più di 40 partite. Ieri ha lavorato con questo problemino, oggi rientrerà in gruppo. Domani vedremo se potrà essere della partita oppure no". Altre squadre "Pjanic è uno molto dentro al gruppo. Non ho dubbi sulla sua moralità, sulla sua professionalità. Le scelte sono state tecniche e tattiche. Domani sarà preso in considerazione come tutti gli altri".

Capitolo Champions League: quali difficoltà incontrerà la Juventus una volta conclusa la stagione domestica?

"Non credo un problema mentale, perché la Champions League è una competizione affascinante. Ci sono due settimane per pensare al , ora dobbiamo concentrarci unicamente sul campionato".

Che voto dà Sarri alla sua prima Juventus, da tanti criticata ma pur sempre a un passo dall'ennesimo Scudetto?