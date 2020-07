Juventus, Sarri vede lo Scudetto: "Mancano 4 punti tutti da sudare"

Il tecnico bianconero dopo la vittoria sulla Lazio: "Dobbiamo stare con la testa sul pezzo. Rimango? Per forza, ho il contratto".

La vittoria nello scontro diretto contro la porta la più vicina al nono scudetto consecutivo. 2-0 con doppietta di Cristiano Ronaldo, due goal nel giro di pochi minuti per chiudere, forse, i discorsi.

Maurizio Sarri nel post partita a 'Sky Sport' ha parlato del successo dei suoi e del primo titolo nazionale che ora si avvicina sempre di più.

“Parlare di opportunità e come parlare di occasione da goal: se lo fai bene, se non lo fai non conta niente. Mancano 4 punti e sono tutti da sudare, sono tutti difficili. In 6 giorni facciamo 3 partite e stare con la testa sul pezzo”.

Il futuro, comunque, non sembra in dubbio, come ha ricordato anche Paratici prima del match.

"Se rimango? Per forza, ho il contratto…"

Parole anche per la scelta di Higuain preferito a Dybala dal 1', salvo poi tornare sui propri passi per un problema del Pipita.

"Dybala ieri si è bloccato in allenamento per un mal di schiena, anche Gonzalo ha avuto un problema alla schiena, era un rischio farlo giocare. Inizialmente l'idea era far fare solo uno spezzone a Paulo. Scegliamo in base alle caratteristiche dell'avversario e sui nostri, su chi sta bene".

Una volta conquistato lo Scudetto, il primo pensiero sarà sulla , che si giocherà ad agosto.

"Abbiamo preso 12 rigori contro che è un numero straordinariamente alto, come è cresciuto il numero di rigori. Abbiamo subito tanti goal staccando la spina quando eravamo in vantaggio. In Champions dubito che avremmo tanti goal di vantaggio... Sarà una Champions molto atipica ed estremamente eterogenea".

Battuta anche su Cristiano Ronaldo, grazie a una doppietta decisiva nel giro di pochi minuti che gli ha permesso di raggiungere quota 30.