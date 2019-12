Sarri scommette: "Manchester City favorita per la Champions League"

Il tecnico della Juventus vede la squadra di Guardiola come possibile vincitrice della Champions 2020: "Ha la testa su questa competizione".

Sedici qualificate agli ottavi di . Ora ci sono tutte. e le ultime a raggiungere le big del Vecchio Continente, che il prossimo lunedì conosceranno l'avversaria della prima fase ad eliminazione diretta. Tra queste anche la di Sarri, che ha già il suo grande nome in tasca.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo il successo della Juventus in quel di Leverkusen, Sarri ha parlato in conferenza stampa a proposito della sua favorita per la vittoria della Champions League 2020. Dopo il successo del , per il tecnico bianconero altra inglese sul tetto d'Europa:

"Così al volo risponderei il City, perché ho l’impressione di una squadra di altissimo livello che ha la testa più su questa competizione che sulla Premier".

Sarri conosce bene Guardiola e il , sfidate nella passata stagione in Premier. Sa cosa può dare, nonostante in Champions League abbia sempre fallito. A differenza degli altri anni, però, questa stagione presenta una sostanziosa novità.

L'articolo prosegue qui sotto

Rispetto al passato, infatti, il Manchester CIty sembra essere già tagliato fuori dalla corsa al titolo di Premier, visti i quattordici punti di distanza tra i Citizens e il Liverpool capolista. Consapevole della quasi impossibilità della rimonta, concentrazione massima sulla Champions.

Da quando gli sceicchi hanno deciso di investire pesantemente sul Manchester City e la squadra inglese ha cominciato ad avere sogni europei, il più grande risultato è stata la semifinale del 2016. Per il resto, solo quarti, ottavi e addirittura eliminazione già alla fase a gironi.

Dati che dicono molto sulla differenza di forza mostrata tra Premier e Champions. In quest'ultima senza una grande storia continentale alle spalle è dura, durissima. Chiedere al .