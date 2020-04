Sarri e la scaramanzia del parcheggio: "Spostai a forza l'auto di un giocatore"

Un maestro di calcio, ma anche di scaramanzia: Maurizio Sarri rispolvera oggi un curioso aneddoto dei tempi toscani, quando allenava in Eccellenza e ogni gesto di ogni singolo allenamento aveva particolare importanza.

L'allenatore della ha risposto alle domande dei tifosi nel corso di una diretta organizzata dalla società bianconera nella rubrica 'A Casa con la ', raccontando un simpatico episodio del suo passato:

"Quando allenavo in Eccellenza in Toscana avevo la fissazione di mettere la macchina sempre nello stesso posto, i ragazzi se ne erano accorti e ogni tanto mettevano una macchina lì apposta. Mi ricordo che una volta entrai in spogliatoio e dissi al ragazzo che gli avrei dato tre minuti per spostarla altrimenti l'avrei fatto io in un'altra maniera. Lui non uscì, io misi la macchina dietro e gliela portai via. La partita poi è finita 2-0 per noi e non mi ha potuto dire niente".