Sarri scaramantico: cambia l'albergo del Chelsea, ma non basta

Dopo la questione di Firenze e dello Scudetto perso in albergo, Sarri ci prova con il Chelsea: hotel diverso prima della finale contro il City.

Ha provato a riscattare il pesantissimo k.o subito in campionato contro il Manchester City, ma alla fine il Chelsea di Sarri ha dovuto arrendersi ai Citizens in finale di Carabao Cup. Rigori decisivi e niente da fare per il tecnico italiano, che ora ha solamente l'Europa League per salvare la sua prima stagione coi Blues.

Una stagione che ha visto il Chelsea inizialmente in zona titolo, prima di scivolare fino alla mera lotta per il quarto posto. Troppo poco per i tifosi, desiderosi di vedere un altro allenatore sulla panchina londinese. Sarri sta provando in tutti i modi a rialzare la squadra, anche affidandosi alla superstizione. Dall'albergo di Firenze, a quello di Londra.

Sì, perchè prima della finale contro il Manchester City, Sarri ha deciso di cambiare l'hotel nel quale alloggia di solito la squadra quando gioca a Wembley. L'ex tecnico del Napoli non vuole stare in un albergo in cui il Chelsea abbia perso una partita. Lasciato il lussuoso Landmark Hotel, si è diretto al Park Plaza, business hotel sull'A40.

Stare lontano dal centro e da una ricca zona di Londra non è servito a Sarri, che ha provato comunque un piano B di scaramanzia prima della gara contro il Manchester City. Il tecnico italiano ha infatti evitato di superare la linea di bordocampo, tanto che giocatori e assistenti hanno formato un cerchio attorno all'allenatore per evitare di farli sorpassare la linea prima dei supplementari.

Senza la qualificazione in Champions e la vittoria dell'Europa League, Sarri difficilmente continuerà sulla panchina del Chelsea. Tre mesi di fuoco per il mister italiano, desideroso sì di continuare sulla panchina dei Blues, ma con le sue regole. Difficile, considerando uno spogliatoio non proprio propenso a seguire per filo e per segno le sue indicazioni, vedi il caso Kepa.

Fuori dalla FA Cup, sconfitto in finale di Carabo, umiliato da Guardiola in campionato, può guadagnarsi la riconferma solamente con il successo in Europa League. Decisamente alla portata del Chelsea, nonostante la presenza di temibili club come il suo ex Napoli e il Siviglia. Parola al campo e alla tattica. Al Sarriball, più che alla scaramanzia.